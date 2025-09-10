ETV Bharat / state

वाटर टैंक स्थापित करने की बजाय जलशक्ति विभाग लगाने लगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को नोटिस

Published : September 10, 2025

शिमला: जलशक्ति विभाग को वन भूमि पर वाटर टैंक के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन विभाग वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लगा. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जलशक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने वन भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेंट लगाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग ने जल शक्ति विभाग को संबंधित भूमि पर वाटर टैंक स्थापित करने की अनुमति दी थी, लेकिन जल शक्ति विभाग ने वहां सीवरेज के लिए सेप्टिक टैंक स्थापित करना शुरू कर दिया है. मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि पालमपुर की संबंधित ग्राम पंचायत लांगू-गदियारा ने भी उक्त भूमि पर वाटर टैंक स्थापित करने के लिए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है न कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए. याचिका में पालमपुर वन प्रभाग के सहायक वन संरक्षक की तरफ से प्रस्तुत 19.12.2024 की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जल शक्ति विभाग ने वाटर टैंकों के निर्माण को लेकर शुरू में दी गई अनुमति की आड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का अवैध निर्माण किया गया. इतना ही नहीं वन विभाग ने उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अवैध निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया था.