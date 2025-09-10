ETV Bharat / state

वाटर टैंक स्थापित करने की बजाय जलशक्ति विभाग लगाने लगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को नोटिस

वन विभाग की शिकायत के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और जलशक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 9:18 AM IST

शिमला: जलशक्ति विभाग को वन भूमि पर वाटर टैंक के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन विभाग वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लगा. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जलशक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने वन भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेंट लगाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग ने जल शक्ति विभाग को संबंधित भूमि पर वाटर टैंक स्थापित करने की अनुमति दी थी, लेकिन जल शक्ति विभाग ने वहां सीवरेज के लिए सेप्टिक टैंक स्थापित करना शुरू कर दिया है.

मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि पालमपुर की संबंधित ग्राम पंचायत लांगू-गदियारा ने भी उक्त भूमि पर वाटर टैंक स्थापित करने के लिए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है न कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए. याचिका में पालमपुर वन प्रभाग के सहायक वन संरक्षक की तरफ से प्रस्तुत 19.12.2024 की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जल शक्ति विभाग ने वाटर टैंकों के निर्माण को लेकर शुरू में दी गई अनुमति की आड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का अवैध निर्माण किया गया. इतना ही नहीं वन विभाग ने उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अवैध निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया था.

हाईकोर्ट को तस्वीरों का हवाला देते हुए बताया गया कि यह निर्माण कार्य न्यूगल नदी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में किया जा रहा है. न्यूगल खुद ब्यास नदी की सहायक नदी है और प्लांट नदी के निकट है. यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि की अनुमति दी जाती है, तो यह मिट्टी में रिसकर पानी को प्रदूषित कर सकती है. यह भी बताया गया कि वन विभाग ने 18.01.2025 के पत्र के अनुसार, 06.01.2024 को पानी की टंकियों के निर्माण के लिए दी गई अनुमति भी वापस ले ली है और प्रतिवादी जल शक्ति विभाग चाहता है कि उक्त भूमि के इस्तेमाल का उद्देश्य परिवर्तन यानी चेंज ऑफ लैंड यूज किया जाए.

वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के आदेश का पालन न करने पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग पर आवश्यक संख्या में पुलिस बल की तैनाती के महत्व को नहीं समझ पाई है. अदालत ने आशा जताई है कि सरकार गहरी नींद से जागेगी और आदेश की अनुपालना करेगी। साथ ही अदालत ने उम्मीद जताई कि सरकार दोनों पुलिस थानों में डीजीपी द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि यह राज्य के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है. अदालत की सख्ती के बाद सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि इस मामले में पूर्व में पारित आदेश और डीजीपी की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा.

