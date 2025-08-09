शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार पर पचास हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है. दरअसल, राजस्थान सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट में पौंग डैम विस्थापितों की तरफ से पुनर्वास को लेकर दाखिल की गई याचिका का जवाब दायर नहीं किया था.

हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक राजस्थान सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. इस बार फिर से राजस्थान सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राजस्थान सरकार की मांग तो स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही सरकार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट भी लगाई. अब राजस्थान सरकार को अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मिला है.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया. अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि 11 जुलाई 2022 से अब तक राजस्थान सरकार को रिट याचिका का जवाब दायर करने के लिए कई बार समय दिया जा चुका है. अदालत ने पाया कि राजस्थान सरकार की तरफ से अब तक सात से अधिक अवसरों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई कि जवाब दायर करने के लिए उसे कुछ और समय दिया जाए.

अदालत ने राजस्थान सरकार के इस अनुरोध को स्वीकारते हुए रिट याचिका का चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए. साथ ही अदालत ने ये भी शर्त लगाई कि अब राजस्थान सरकार को 50,000 रुपये का खर्चा कॉस्ट के रूप में देना होगा. यह रकम रिट याचिका दाखिल करने वाले को दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि मामले में याचिकाकर्ता विजय कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

विजय कुमार व अन्य ने पौंग डैम विस्थापित होने के कारण किए गए वादे या करार के अनुसार राजस्थान में भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है. गौरतलब है कि पौंग डैम बनने के कारण विस्थापितों को राजस्थान में पट्टे दिए गए हैं. कुछ मामले दशकों से लंबित हैं. इस मामले में कई बार हिमाचल व संबंधित राज्यों के बीच बैठकों के दौर हुए हैं. कुछ मामले अदालतों में भी चल रहे हैं.

इसी प्रकार के एक मामले में विजय कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की हुई है. इसी मामले में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय को भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को पक्षकार बनाने को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है.

