गुड़िया रेप एंड मर्डर केस में दोषी नीलू की अपील पर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को
हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया रेप और हत्या मामले में दोषी नीलू की अपील पर सुनवाई की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की कोटखाई तहसील के तहत दसवीं कक्षा की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है. इस जघन्य अपराध की गूंज देश भर में हुई. सीबीआई ने गहन जांच में नीलू चरानी नामक व्यक्ति को गुड़िया रेप एंड मर्डर का दोषी पाया गया. नीलू चरानी को शिमला की एक अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इस सजा के खिलाफ नीलू ने हाईकोर्ट में अपील की है. अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए हैं. अब इस मामले में सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है.
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने को भी कहा है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की विशेष खंडपीठ कर रही है.
दिल दहला देने वाला मामला
ऊपरी शिमला के कोटखाई इलाके के दांदी जंगल में दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. ये जघन्य अपराध 4 जुलाई 2017 को हुआ. छह जुलाई को मासूम का निर्वस्त्र पार्थिव शरीर दांदी के जंगल में मिला. इस जघन्य अपराध के बाद प्रदेश में जन आक्रोश फैल गया. तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने एसआईटी गठित की.
आईपीएस अफसर जहूर जैदी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने कुछ लोगों को पकड़ा। उनमें से एक व्यक्ति सूरज नेपाली की हिरासत में मौत हो गई. उस समय तक जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था. जांच सीबीआई के पास आई. सीबीआई ने राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को निर्दोष पाया. सूरज की चूंकि कस्टोडियल डेथ हुई थी, लिहाजा एसआईटी के अफसरों को सीबीआई ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद हिरासत में ले लिया. आईजी रैंक के अफसर जहूर जैदी व डीएसपी रैंक के अफसर मनोज जोशी सहित अन्यों को कुछ ही समय पूर्व सजा सुनाई गई है.
खैर, उसके बाद सीबीआई ने गुड़िया के असल गुनहगार को पकड़ने के लिए सघन जांच की और साइंटिफिक सबूतों के आधार पर नीलू चरानी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया. सीबीआई ने 13 अप्रैल 2018 को नीलू को पकड़ा था. उसके बाद 18 जून 2021 को शिमला की अदालत से नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था.
