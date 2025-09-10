ETV Bharat / state

गुड़िया रेप एंड मर्डर केस में दोषी नीलू की अपील पर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया रेप और हत्या मामले में दोषी नीलू की अपील पर सुनवाई की.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की कोटखाई तहसील के तहत दसवीं कक्षा की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है. इस जघन्य अपराध की गूंज देश भर में हुई. सीबीआई ने गहन जांच में नीलू चरानी नामक व्यक्ति को गुड़िया रेप एंड मर्डर का दोषी पाया गया. नीलू चरानी को शिमला की एक अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इस सजा के खिलाफ नीलू ने हाईकोर्ट में अपील की है. अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए हैं. अब इस मामले में सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने को भी कहा है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की विशेष खंडपीठ कर रही है.

दिल दहला देने वाला मामला

ऊपरी शिमला के कोटखाई इलाके के दांदी जंगल में दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. ये जघन्य अपराध 4 जुलाई 2017 को हुआ. छह जुलाई को मासूम का निर्वस्त्र पार्थिव शरीर दांदी के जंगल में मिला. इस जघन्य अपराध के बाद प्रदेश में जन आक्रोश फैल गया. तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने एसआईटी गठित की.

आईपीएस अफसर जहूर जैदी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने कुछ लोगों को पकड़ा। उनमें से एक व्यक्ति सूरज नेपाली की हिरासत में मौत हो गई. उस समय तक जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था. जांच सीबीआई के पास आई. सीबीआई ने राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को निर्दोष पाया. सूरज की चूंकि कस्टोडियल डेथ हुई थी, लिहाजा एसआईटी के अफसरों को सीबीआई ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद हिरासत में ले लिया. आईजी रैंक के अफसर जहूर जैदी व डीएसपी रैंक के अफसर मनोज जोशी सहित अन्यों को कुछ ही समय पूर्व सजा सुनाई गई है.

खैर, उसके बाद सीबीआई ने गुड़िया के असल गुनहगार को पकड़ने के लिए सघन जांच की और साइंटिफिक सबूतों के आधार पर नीलू चरानी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया. सीबीआई ने 13 अप्रैल 2018 को नीलू को पकड़ा था. उसके बाद 18 जून 2021 को शिमला की अदालत से नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था.

ये भी पढ़ें: सरकारी जमीन से कब्जे हटाने में सुस्ती पर हाईकोर्ट को लिखी दो चिट्ठियां, सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL GUDIYA RAPE MURDER CASEGUDIYA RAPE AND MURDER CASEHC ON GUDIYA RAPE VICTIM PETITIONगुड़िया रेप एंड मर्डर केसHIMACHAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.