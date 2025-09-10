ETV Bharat / state

गुड़िया रेप एंड मर्डर केस में दोषी नीलू की अपील पर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

हिमाचल हाईकोर्ट ( FILE )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 10, 2025 at 8:52 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की कोटखाई तहसील के तहत दसवीं कक्षा की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है. इस जघन्य अपराध की गूंज देश भर में हुई. सीबीआई ने गहन जांच में नीलू चरानी नामक व्यक्ति को गुड़िया रेप एंड मर्डर का दोषी पाया गया. नीलू चरानी को शिमला की एक अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इस सजा के खिलाफ नीलू ने हाईकोर्ट में अपील की है. अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए हैं. अब इस मामले में सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने को भी कहा है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की विशेष खंडपीठ कर रही है. दिल दहला देने वाला मामला ऊपरी शिमला के कोटखाई इलाके के दांदी जंगल में दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. ये जघन्य अपराध 4 जुलाई 2017 को हुआ. छह जुलाई को मासूम का निर्वस्त्र पार्थिव शरीर दांदी के जंगल में मिला. इस जघन्य अपराध के बाद प्रदेश में जन आक्रोश फैल गया. तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने एसआईटी गठित की.