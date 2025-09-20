ETV Bharat / state

हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 25 हजार जुर्माना, अदालत को गुमराह करने की कोशिश पर हाईकोर्ट की सख्ती

हिमाचल हाईकोर्ट ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने पर प्रदेश के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया.

Himachal High Court fined Himachal Additional Chief Secretary
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:42 AM IST

3 Min Read
शिमला: अदालत को गुमराह करना राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भारी पड़ा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने पर राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर 25 हजार रुपए जुर्माना किया है. मामला स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जुन्गा और रेंज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, धर्मशाला एवं मंडी में कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां न करने से जुड़ा है.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणियां भी की. खंडपीठ ने कहा, "यह अजीब बात है कि अधिकारी अंतरिम आदेशों के निहितार्थ को न तो समझ पा रहे हैं और न ही पदों को भर रहे हैं. इस पर खंडपीठ ने सम्बन्धित अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया. इस राशि को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष 2025 में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं."

अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के हलफनामे का अवलोकन करने पर पाया कि, विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अपना भार डालने की कोशिश की है. इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों यानी आर एंड पी रूल्स में संशोधन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि लोक सेवा आयोग के पास कुछ पद लंबित हैं. इसके अलावा 2 पद, भूतपूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ हमीरपुर के पास और एक पद भर्ती निदेशालय के पास लंबित है.

कोर्ट ने 19 मई 2025 को पारित आदेश की सुनवाई में पाया था कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 46 पद रिक्त हैं. चूंकि मुद्दा राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुन्गा, शिमला और रेंज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, धर्मशाला एवं मंडी के कामकाज और गुणवत्ता में सुधार से संबंधित था, हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की आवश्यकता आपराधिक मुकदमों के निर्णय में सहायता के लिए रीढ़ की हड्डी है.

खंडपीठ के अनुसार, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस 2023) की धारा 329 के तहत एक प्रावधान है कि ऐसी प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट को सत्य माना जाएगा. ऐसे में अदालत राज्य सरकार के इस रुख से हैरत में है कि उन्होंने संवेदनशील विभागों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने और सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है. जाहिर है, हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) को इस मामले की गंभीरता से अवगत नहीं कराया गया है. इसलिए अदालत को गुमराह करने के प्रयास को लेकर जुर्माना लगाना उचित है.

