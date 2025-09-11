ETV Bharat / state

पुराना शिमला खो रहा आकर्षण, गाड़ियों ने पैदल रास्तों को भी कर रखा बाधित: हाईकोर्ट

शिमला शहर में यातायात की स्थिति पर हिमाचल उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की. हाईकोर्ट ने कहा कि पुराना शिमला अपना आकर्षण खो रहा है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By PTI

Published : September 11, 2025 at 4:16 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला शहर में यातायात की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह उत्तराखंड के मसूरी की तरह "छाता और जैकेट पहनकर चलने" की अपनी संस्कृति खो रहा है. साथ ही, न्यायालय ने शिमला शहर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया. अदालत ने कहा कि शिल्ली चौक/शिमला क्लब से छोटा शिमला तक सीलबंद मार्ग के लिए कई वाहन पास जारी किए गए हैं, जिससे पैदल यात्रियों का स्वतंत्र रूप से आना-जाना मुश्किल हो गया है.

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने हाल ही में राज्य के गृह सचिव और शिमला के पुलिस अधीक्षक को सीलबंद सड़कों के लिए जारी किए गए वाहन पासों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और पास धारकों के मानदंडों और श्रेणियों के बारे में विस्तार से बताने का निर्देश दिया था.

10 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई

जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए, पीठ ने कहा कि रॉक सी होटल से विलो बैंक तक मॉल रोड के प्रतिबंधित हिस्से पर वाहन खड़े हैं. अदालत ने कहा, "भले ही वाहनों को छोड़ने की अनुमति दी गई हो और पास भी हों, फिर भी इस बात पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि ऐसी अनुमति का इस्तेमाल रात भर वाहनों को पार्क करने के लिए किया जा सकता है, और इसे अधिकतम ड्रॉप जोन ही माना जा सकता है".

याचिकाकर्ता संभव भसीन ने सेना प्रशिक्षण कमान से राम बाजार तक सार्वजनिक सड़क पर स्वच्छता बनाए रखने, सफाई करने और कूड़ा-कचरा हटाने के साथ-साथ क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी.

अदालत ने कहा कि याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों से स्थिति बेहद खराब है. क्योंकि सड़कों पर खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहनों ने पैदल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है. स्थानीय निवासियों द्वारा वाहनों के पीछे कूड़ा-कचरा जमा कर दिया जाता है और सफाई का स्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. स्पष्टत: नगर निगम द्वारा पर्याप्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: सरकारी जमीन से कब्जे हटाने में सुस्ती पर हाईकोर्ट को लिखी दो चिट्ठियां, सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश

