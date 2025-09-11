ETV Bharat / state

पुराना शिमला खो रहा आकर्षण, गाड़ियों ने पैदल रास्तों को भी कर रखा बाधित: हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला शहर में यातायात की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह उत्तराखंड के मसूरी की तरह "छाता और जैकेट पहनकर चलने" की अपनी संस्कृति खो रहा है. साथ ही, न्यायालय ने शिमला शहर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया. अदालत ने कहा कि शिल्ली चौक/शिमला क्लब से छोटा शिमला तक सीलबंद मार्ग के लिए कई वाहन पास जारी किए गए हैं, जिससे पैदल यात्रियों का स्वतंत्र रूप से आना-जाना मुश्किल हो गया है.

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने हाल ही में राज्य के गृह सचिव और शिमला के पुलिस अधीक्षक को सीलबंद सड़कों के लिए जारी किए गए वाहन पासों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और पास धारकों के मानदंडों और श्रेणियों के बारे में विस्तार से बताने का निर्देश दिया था.

10 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई