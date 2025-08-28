शिमला: हिमाचल के कुल्लू व मंडी जिलों में रेव पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका का जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार के पास रेव पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर कोई आंकड़े नहीं हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को लेकर सुनवाई हुई.

पिछली सुनवाई में अदालत ने रेव पार्टियों से जुड़े तीन पहलुओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट ने पूछा था कि मंडी और कुल्लू जिला में रेव पार्टियों को लेकर कितनी एफआईआर दर्ज की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अदालत ने ये भी पूछा था कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी आयु कितनी है? इसके अलावा अदालत ने पूछा था कि क्या ऐसे किसी आयोजक की पहचान की गई है और क्या इन रेव पार्टियों से होने वाली आय कितनी है. यह आय आयोजकों के बीच कैसे वितरित की जा रही है? क्या ऐसे आयोजकों की संपत्ति जब्त या कुर्क करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है?

क्या है मामला

हिमालयन पर्यावरण संरक्षण सोसायटी कुल्लू ने अदालत के संज्ञान में मामला लाया था कि कसोल, जिभी, मनाली व कुल्लू के कुछ अन्य हिस्सों में पर्यटन के नाम पर रेव पार्टियां चल रही हैं. यह भी बताया गया था कि बड़े लोगों और राजनीतिक संरक्षण के बिना इन पार्टियों का आयोजन नहीं किया जा सकता. ऐसा इसलिए कि इन पार्टियों में प्रवेश टिकट 5000 रुपये से शुरू होकर सात लाख रुपये तक हैं. इन पार्टियों के वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और ऐसे आयोजनों में ड्रग्स खुलेआम उपलब्ध है. इस पर हाईकोर्ट ने उपरोक्त मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था.

राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया था कि ड्रग फ्री हिमाचल ऐप और टोल-फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर 1908 जैसी पहल शुरू की गई हैं. छात्रों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर नशा निवारण समितियां भी स्थापित की गई हैं. ये समितियां कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देने में पुलिस की सहायता करती हैं. इससे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की जब्ती और नशा तस्करों की गिरफ्तारी होती है. अलबत्ता रेव पार्टियों को लेकर पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब दाखिल नहीं किया गया था. अब सरकार को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.

