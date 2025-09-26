ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-नाजुक होता है चिकित्सक व मरीज का रिश्ता

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने आरोपी डॉक्टर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से मरीज व चिकित्सक के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर है और पीड़िता एक रोगी की तीमारदार थी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोगी और डॉक्टर के बीच के पवित्र रिश्ते को दागदार किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

पिछले साल से दुष्कर्म कर रहा था आरोपी डॉक्टर

मामले के अनुसार शिमला के महिला थाने में 4 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता डॉक्टर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पिछले 9-10 महीनों से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आ रही थी. इस दौरान उसकी मुलाकात आरोपी डॉक्टर से हुई. शिकायत के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2024 को OPD में मुलाकात के बाद डॉक्टर ने पीड़िता के साथ नजदीकियां बढ़ाई और 11 दिसंबर 2024 से 26 अगस्त 2025 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता उस समय 17 साल की थी. पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता का मोबाइल फोन, होटल की एंट्री रजिस्टर और डॉक्टर का आधार कार्ड बरामद किया. पीड़िता ने उस स्थान की पहचान की जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ. इन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.