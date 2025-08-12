शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में तैनात एक सुरक्षा कर्मी की कदाचार (ड्यूटी में मिसकंडक्ट) के आरोप में चार वेतन बढ़ोतरियां रोक दी गई थी. सुरक्षा कर्मी ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने सजा को असंवैधानिक करार दिया और सजा खारिज कर दी. न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने अपने फैसले में कहा कि प्रार्थी सुरक्षा कर्मी को मिसकंडक्ट के पुख्ता प्रमाण होने पर ही दंड दिया जा सकता है. सुरक्षा कर्मी होशियार सिंह की याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि कर्तव्य यानी ड्यूटी में उपेक्षा के पक्के प्रमाण मिलने पर ही सजा दी जा सकती है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता सुरक्षा कर्मी होशियार सिंह राज्य सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन का कांस्टेबल है. होशियार सिंह की गार्ड ड्यूटी हिमाचल के सीएम के सरकारी आवास पर था. शिमला में ओक ओवर में 18 फरवरी 2002 को याचिकाकर्ता आवास परिसर में पोस्ट संख्या 5 पर ड्यूटी पर था. लगभग 4 बजे, एक व्यक्ति कथित तौर पर सीएम के सरकारी आवास के समीप हाई सिक्योरिटी जोन में कंटीले तारों के माध्यम से परिसर में घुस आया. परिसर में घुसने के कुछ ही देर में वह व्यक्ति अपना बैग छोड़कर भाग गया. कांस्टेबल होशियार सिंह के साथ सब-इंस्पेक्टर भीम सिंह, कांस्टेबल शेष राम व कांस्टेबल राम पाल के खिलाफ इस घटनाक्रम में अनुशासनात्मक जांच की गई.

वहीं, याचिकाकर्ता होशियार सिंह ने अपने बचाव में कहा था कि परिसर के बाहर से कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछने का प्रयास कर रहा था. होशियार सिंह ने कहा कि उसने व्यक्ति के सवालों का जवाब दिया. इस पर अदालत ने कहा कि मामले में सुरक्षा कर्मी के खिलाफ बिना प्रमाण के दोष लगाने का प्रयास हुआ है. ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी विकृत कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के सभी सेवा लाभ बहाल करें. ये लाभ विभागीय आदेश के परिणामस्वरूप उससे छीन लिए गए थे.

अदालत ने पाया कि प्रार्थी के खिलाफ विभाग के आदेश विवादित हैं और ये आदेश साफ रूप से विकृत हैं. अदालत ने कहा कि विभागीय आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष जांच अधिकारी द्वारा दर्ज साक्ष्य या रिकॉर्ड पर मौजूद किसी अन्य सामग्री से नहीं निकाले गए हैं. न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने कहा कि वास्तव में जो निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या अन्यथा किसी रूप में रिकॉर्ड से नहीं आए हैं, वे कानून के नजरिए से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं हैं. सुरक्षा कर्मी के खिलाफ जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आचरण में स्पष्ट रूप से निष्पक्षता का अभाव था. यह अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित सिद्धांतों के विपरीत है. अपीलीय और पुनरीक्षण आदेशों में भी ऐसे साक्ष्यों पर कोई चर्चा नहीं की गई जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी अपराधी सामग्री का संकेत दे रहे हों.

अदालत ने पाया कि पूरी जांच रिपोर्ट में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी अपराधी साक्ष्य के बारे में एक शब्द भी नहीं था. इस पूरे मामले में केवल एक ही तथ्य प्रमाणित हुआ है कि याचिकाकर्ता सीएम के सरकारी आवास की पोस्ट संख्या 5 पर ड्यूटी पर था. सुरक्षा कर्मी के बचाव पक्ष से ही यह बात सामने आई कि उसे इस घटना के बारे में पता ही नहीं चला. क्योंकि कथित घुसपैठिया न तो अपने आस-पास के किसी क्षेत्र से परिसर में दाखिल हुआ था और न ही उक्त व्यक्ति के बाहर निकलने की जानकारी याचिकाकर्ता को हुई थी.

