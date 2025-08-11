शिमला: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति देने को एफआईआर लंबित होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने ये महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने इस मामले में योग राज नामक व्यक्ति की याचिका को स्वीकारते हुए यह व्यवस्था दी है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता योग राज के पिता शिक्षक थे. वे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी के रूप में कार्यरत थे. सेवाकाल के दौरान ही 21 अक्टूबर 2009 को उनका देहांत हो गया था. वे अपने पीछे परिवार के आठ सदस्यों को छोड़ गए थे. मामले में 26 फरवरी 2021 को सरकार ने अनुकंपा के आधार पर क्लास थ्री के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी प्रदान कर दी थी, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. संबंधित विभाग ने याचिकाकर्ता को अज्ञात कारणों से नियुक्ति देने से इनकार कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता को मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

याचिका का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने अदालत में अपना बचाव प्रस्तुत किया. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 323 और 325 के तहत एफआईआर दर्ज है. ऐसे में उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कथित अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा अभी तक ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया गया है. न तो रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संबंध में कभी तथ्य छिपाए हों. साथ ही प्रतिवादियों के पास ऐसा कोई दस्तावेज है, जो इस तथ्य का संकेत देता हो कि याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ लंबित कथित आपराधिक मामले के संबंध में प्रतिवादियों को जानकारी भेजनी थी.

हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार शीघ्र ही चार सप्ताह में याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का पत्र जारी करे. हाईकोर्ट ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक आरोप तय नहीं हो जाते और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा. इसलिए केवल एफआईआर लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, याचिकाकर्ता का सेवा में बने रहना अंतत: उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसरण में शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगा.

