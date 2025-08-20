ETV Bharat / state

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता, मंड क्षेत्र के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद - BEAS RIVER WATER LEVEL

पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है. एहतियात के तौर पर मंड क्षेत्र में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद.

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 10:35 AM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों बारिश का तांडव जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण प्रदेश के अधिकांश नदी, नाले और डैम उफान पर हैं. कांगड़ा जिले में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है. बीबीएमबी ने महाराणा प्रताप सागर झील (पौंग डैम) से ब्यास नदी में पहले से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की है. पानी छोड़े जाने की स्थिति में नदी के जलस्तर बढ़ोतरी की संभावना है.

पौंग डैम से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी

हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है. नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने कांगड़ा जिले के उपमंडल फतेहपुर की पंचायत रियाली क्षेत्र (मंड क्षेत्र) के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को बुधवार, 20 अगस्त को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. बीबीएमबी प्रशासन ने अगले 24 घंटों में डैम से 75 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है. इस बीच फतेहपुर में एसडीएम विश्रुत भारती ने विभागीय अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई और नदी किनारे के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं.

पौंग डैम से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी (ETV Bharat)

सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश

एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम ने कहा है कि ब्यास नदी के 50 मीटर दायरे में बसे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए. बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. स्वास्थ्य विभाग मेडिकल चेकअप करेगा, जबकि पशुपालन विभाग ने पशुओं के चारे की व्यवस्था की है. बैठक में बचाव दलों को अलर्ट रहने साथ ही किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

बैठक में सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश (ETV Bharat)

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद

वहीं, इस बाबत एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा कि, "बढ़ते जलस्तर के चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है. बच्चों के स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों तक आने-जाने के दौरान खतरा बढ़ सकता है. इसलिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए बंद रखा जाना आवश्यक है."

24 घंटों में डैम से 75 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला

एसडीएम ने कहा कि राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाएं और पशुओं के चारे की व्यवस्था की गई है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. इसी के साथ बीबीएमबी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटों में हर 12 घंटे बाद छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 6 हजार क्यूसेक बढ़ाई जाएगी, जो बढ़कर 75 हजार क्यूसेक तक पहुंच जाएगी. प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दल क्षेत्र में पूरी तरह तैयार हैं.

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की चिंता (ETV Bharat)

