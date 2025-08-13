शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर सीनियर आईएएस प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सारा रिकॉर्ड तलब किया है. हाईकोर्ट ने प्रबोध सक्सेना को दिए गए सेवा विस्तार का औचित्य जानने के लिए केंद्र व हिमाचल सरकार से सारा रिकार्ड तलब किया है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जनहित को देखते हुए प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव पद पर सेवा विस्तार के हिमाचल सरकार के आग्रह को स्वीकार किया गया है.

इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे क्या कारण और कौन सा जनहित था जिसे पूरा करने के लिए प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने का फैसला लिया गया. खंडपीठ ने केंद्र सरकार की उस अथॉरिटी के बारे में भी जानना चाहा, जिसके तहत सक्सेना को सेवा विस्तार की अनुमति दी गई. अदालत ने अब मामले की सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतुल शर्मा नामक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दाखिल की हुई है. उस याचिका में प्रार्थी ने मांग उठाई है कि मुख्य सचिव के रूप में प्रबोध सक्सेना को छह महीने का सेवा विस्तार देने वाले आदेश को रद्द किया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये आदेश इसी साल यानी वर्ष 2025 में 28 मार्च को दिए गए थे. प्रार्थी अतुल शर्मा ने अदालत के समक्ष तथ्य रखते हुए याचिका में कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर 2019 को प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दाखिल किए गए आरोप पत्र का संज्ञान लिया हुआ है.

प्रार्थी का कहना है कि 23 जनवरी 2025 को सीबीआई ने पत्र जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है और इस केस में आपराधिक मुकदमा लंबित है. दागी अफसर होने के बावजूद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार की अनुमति दी. प्रबोध सक्सेना को 30 सितंबर 2025 तक मुख्य सचिव के रूप में छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया. प्रार्थी का आरोप है कि आपराधिक मुकदमा लंबित होने के बावजूद प्रबोध सक्सेना का नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा सूची यानी ओडीआई (ऑफिसर विद डाउटफुल इंटेग्रिटी) में शामिल नहीं किया गया. यह देश के संविधान के अनुच्छेद-123 का उल्लंघन है. आरोप है कि प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार को मंजूरी देते समय केंद्र सरकार के समक्ष पूरी सतर्कता रिपोर्ट नहीं रखी गई थी.

प्रार्थी का कहना है कि प्रशासनिक सुधारों पर संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे नौकरशाहों को बचाने के लिए सेवा विस्तार के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रबोध सक्सेना ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया. मामले पर अब 3 सितंबर को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई तक केंद्र व राज्य सरकार को सेवा विस्तार के संबंध में क्या जनहित था और उसका औचित्य क्या है, इस पर जवाब दाखिल करना होगा.

