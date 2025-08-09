Essay Contest 2025

2014 में ब्यास में बह गए थे हैदराबाद के 25 इंजीनियरिंग छात्र, हाईकोर्ट ने खारिज की तीन प्रोफेसरों की याचिका - HIMACHAL HIGH COURT

हिमाचल हाईकोर्ट ने 2014 में हैदराबाद के 25 इंजीनियरिंग छात्र ब्यास में बह गए थे, उस मामले में तीन प्रोफेसरों की याचिका खारिज कर दी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:56 PM IST

शिमला: वर्ष 2014 में हैदराबाद के वीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हिमाचल के दौरे पर आए थे. जून महीने में वे मंडी जिला के थलौट पहुंचे और यहां ब्यास नदी में उतरकर फोटोग्राफी करने लगे. इसी बीच, लारजी डैम का पानी छोड़ा गया और नदी में अचानक बढ़े जलस्तर के कारण 25 छात्र बह गए. इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन प्रोफेसरों पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज हुआ.

मामले की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने तीनों प्रोफेसरों की खुद को दोषमुक्त ठहराने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था. तीनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने भी इन सभी की याचिका खारिज कर दी है. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने तीनों की याचिका को खारिज किया है. हादसे में ब्यास के तेज बहाव में बह गए 25 छात्रों की मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस हादसे का प्रथम दृष्टया कारण आरोपितों का कथित उतावलापन और लापरवाही भरा कृत्य है. ट्रायल कोर्ट की तरफ से इसे सही रूप से कानून और तथ्यों का मुद्दा माना गया है. अत: इस मुद्दे को परीक्षण के दौरान परखा जा सकता है.

प्रार्थियों ने पुलिस में दर्ज किए बयानों के आधार पर इस तथ्य के संबंध में तर्क दिए थे कि छात्रों को कथित तौर पर तस्वीरें लेने के लिए नदी में जाने की अनुमति देना घटना का कारण नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रोफेसरों द्वारा छात्रों को नदी किनारे जाकर तस्वीरें खींचने की अनुमति वाले कथित कृत्य को अलग से नहीं देखा जा सकता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि एक गवाह ने बयान दिया था कि उसने छात्रों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है. उस चेतावनी को भी याचिकाकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट में अन्य आरोपियों के साथ इन तीन प्रोफेसरों के खिलाफ भी मामला आगे बढ़ेगा. अभी तक हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा रखी थी.

क्या था हादसा

हैदराबाद के वीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र एजुकेशनल टुअर पर हिमाचल आए थे. इसी बीच, 8 जून 2014 को ये दर्दनाक हादसा हो गया. कॉलेज के कुल 48 छात्र-छात्राएं व शिक्षक शिमला से मनाली जा रहे थे. वहां थलौट के पास छात्र-छात्राएं ब्यास नदी में जाकर तस्वीरें लेने लगे. इसी दौरान लारजी डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया. ब्यास में अचानक जलस्तर बढ़ा और फिर देर शाम पौने सात बजे के करीब शाला-नाला के पास रुक ब्यास नदी के किनारे फोटो खींचने वाले छात्र-छात्राएं बह गए.

डैम से बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़ा गया था. कुल 25 छात्रों के साथ एक टूअर मैनेजर भी बह गया. कुछ दिनों बाद छात्रों के शव पंडोह डैम क्षेत्र और अन्य जगहों से बरामद किए गए. मामला हाईकोर्ट में चला और मुआवजे के आदेश पारित हुए थे. हाईकोर्ट ने विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज को भी प्रतिवादी बनाया था.

