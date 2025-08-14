शिमला: वन विभाग के कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ जारी न करना एक आईएफएस अधिकारी को भारी पड़ा है. हिमाचल हाईकोर्ट ने वन्य जीव मंडल यानी वाइल्ड लाइफ डिवीजन साउथ शिमला के अरण्यपाल की सैलरी कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल इस मामले में लायक राम की तरफ से दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई में स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थी के सेवानिवृति लाभों की संपूर्ण बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई तो उक्त अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना वेतन जारी न किया जाए.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में 7 अक्टूबर 2023 को निर्णय पारित किया गया था. हाईकोर्ट की तरफ से पारित किए गए फैसले का पालन न करना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है. अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को न्यायाधीश की तरफ से जारी किए गए फैसले पर किसी तरह की रोक लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में प्रार्थी का कहना था कि उसे वर्कचार्ज लाभ के तौर पर जो 35 हजार रुपए की रकम दी गई थी, उसे विभाग ने वापस ले लिया था. यही नहीं, उसे वर्ष 2017 से मिलने वाले पेंशन लाभ की बकाया राशि भी अदा नहीं की और न ही पूरी ग्रेच्युटी जारी की गई. प्रार्थी का आरोप है कि उसे बेवजह परेशान करने की मंशा से संशोधित सेवानिवृत्त लाभ का 20 प्रतिशत ही दिया गया है. प्रार्थी का कहना है कि उससे जुड़े मामले में विभाग ने उस अधिसूचना का उपयोग किया गया, जो वर्ष 2016 से पहले रिटायर कर्मियों के लिए लागू की गई है. प्रार्थी का कहना है कि वह तो विभाग से वर्ष 2017 में रिटायर हुआ था.

मामले के अनुसार वन विभाग ने प्रार्थी को दिसंबर 1991 में चतुर्थ श्रेणी दिहाड़ीदार के रूप में काम पर रखा. वर्ष 1992 से उसने बतौर दिहाड़ीदार प्रति वर्ष 240 दिन पूरा कर 8 साल तक सेवाएं दी. सरकार की नीति और न्यायालयों के फैसलों को नजरअंदाज कर उसे न तो नियमित किया गया और न ही उसे वर्कचार्ज स्टेटस दिया गया. मजबूरन प्रार्थी को वर्ष 2010 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इसके बाद प्रार्थी लायकराम को वर्ष 2002 से वर्क चार्ज स्टेटस दिया गया. नीति के अनुसार 8 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा के बाद नियमित अथवा वर्क चार्ज स्टेटस दिया जाता है.

वर्ष 2007 में उसकी सेवाओं को नियमित किया गया और वर्ष 2017 में 58 वर्ष की आयु में रिटायर किया गया, जबकि उसे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था. इतना ही नहीं, प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग ने उसे परेशान करने के लिए रिटायरमेंट के समय न तो जीपीएफ का पैसा दिया और न ही पुरानी अथवा नई किसी भी तरह की पेंशन दी. प्रार्थी से केवल उसे दिए गए लाभों की ही वसूली की जाती रही.

फिर वर्ष 2018 में पेंशन का केस करने और वर्ष 2023 में उसके हक में फैसला आने के बावजूद उसे उक्त आईएफएस अधिकारी द्वारा पेंशन की बकाया राशि देने से भी इनकार किया जा रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश दिए गए और अधिकारी की सेलरी कुर्क करने को कहा है.

