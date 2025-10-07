ETV Bharat / state

कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं के लाभ का मामला, एक्ट की वैधता पर हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े एक बड़े मामले पर हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी. मामला कर्मचारियों को अनुबंध सेवाओं के लाभ न देने से जुड़ा है. सरकार ने इस मंशा से एक्ट लाया है. इसी एक्ट की वैधता पर 13 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी. आरंभ में अनुबंध के रूप में नियुक्त हुए हजारों कर्मचारियों ने सरकारी एक्ट की वैधता को चुनौती दी है. इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2003 के बाद उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया था. फिर विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में समय समय पर उन्हें नियमित किया गया. ऐसे कर्मियों की अनुबंध सेवा अवधि को जब नियमित सेवा के साथ नहीं जोड़ा गया और उन्हें तय वित्तीय लाभ नहीं मिले तो कर्मचारियों को मजबूरी में कोर्ट का द्वार खटखटाना पड़ा.

कर्मचारियों ने अपने हक के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक केस जीते और फिर उन्हें हक मिला, लेकिन अब सरकार ने उनके वित्तीय लाभ वापस लेने के लिए एक असंवैधानिक अधिनियम लाया. कर्मचारियों का कहना है कि बेशक सरकार के पास अधिनियम लाने की शक्तियां हैं, लेकिन उनके पास भी सरकार के फैसलों प्रतिकार करने का अधिकार है. सरकार ने अधिनियम लाकर न केवल उनके वित्तीय लाभ छीनने की कोशिश की है, बल्कि संविधान को बदलने का प्रयास भी किया. यह सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता. कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि सरकार न्यायपालिका पर अतिक्रमण कर रही है. क्योंकि अदालत के निर्णयों को केवल अदालती निर्णयों से ही बदला या पलटा जा सकता है. सरकार अधिनियम लाकर अदालत के फैसले में रह गई किसी कमी को दूर करने की शक्ति रखती है.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 (एक्ट) लाई है. इस एक्ट के कारण कर्मचारियों के पूर्व सेवाकाल यानी अनुबंध सेवाकाल के वित्तीय लाभ प्रभावित हो रहे हैं. कारण ये है कि यदि सरकार ये एक्ट न लाती तो कर्मचारियों ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों के लिए अनुबंध सेवाकाल को नियमित सेवाकाल में गिने जाने वाले जो केस जीते हैं, उनमें सरकार को भारी पैसा खर्च करना पड़ रहा है. कर्मियों की दलील है कि इससे यानी वित्तीय बोझ से बचने के लिए सरकार इस अधिनियम की आड़ में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है.