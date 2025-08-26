ETV Bharat / state

हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज, जानिए सुखविंदर सरकार ने अब तक कितना लोन लिया ? - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

हिमाचल मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज को लेकर सवाल पूछा, जिसका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया.

हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज
हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला है. हिमाचल प्रदेश पर इस समय 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है. इस कर्ज के आगामी कुछ ही समय में एक लाख करोड़ रुपए होने के आसार हैं. हिमाचल सरकार ने जून 2023 से लेकर अब तक खुले बाजार से 20350 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है.

सुखविंदर सरकार ने अब तक इतना लिया लोन
सुखविंदर सरकार ने अब तक इतना लिया लोन (Notification)

भाजपा विधायकों जनकराज व त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त सवाल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब दिया गया. जवाब के अनुसार हिमाचल पर 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है. वित्त वर्ष 20225-26 में मूलधन चुकाने के लिए 4243 करोड़ व ब्याज चुकाने के लिए 6738 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का प्रावधान किया गया है. जवाब में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के खुद के संसाधन सीमित हैं. इसलिए राज्य को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है.

जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल की केंद्र सरकार पर निर्भरता और बढ़ गई. जीएसटी लागू होने से हिमाचल को वित्तीय हानि हुई. इसकी भरपाई वर्ष 2022 तक केंद्र से होती रही, लेकिन बाद में ये बंद हो गई. इसके अलावा वित्त आयोग की तरफ से अनुशंसित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी निरंतर कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह गई है. वर्ष 2020-21 में ये 11431 करोड़ रुपए थी. लिखित जवाब में बताया गया कि इन कारणों से राज्य को लोन पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है. आगामी महीनों में ये एक लाख करोड़ रुपए हो जाएगा.

जीएसडीपी अनुपात से अधिक लोन

लिखित जवाब में बताया गया कि राज्य का लोन जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात से अधिक है. इस बारे में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का देश के सभी राज्यों में तीसरा स्थान है. यदि तीन साल का हिसाब देखा जाए तो राज्य सरकार ने खुले बाजार से 20350 करोड़ रुपए का लोन लिया. इसके अलावा नाबार्ड से 1,775 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया गया है. केंद्र सरकार से एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 339 करोड़ का कर्ज लिया गया.

इसी प्रकार केंद्र सरकार से लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त लोन योजना में 4348 करोड़ का कर्ज लिया गया. इन सभी को मिलाकर हिमाचल सरकार ने 26,830 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. इस अवधि में राज्य सरकार ने 8,253 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया है. तय नियमों के अनुसार राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ 2941 करोड़ का कर्ज लिया है. लिखित जवाब में बताया गया है कि सरकार ने आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं. इनमें से आबकारी नीति में बदलाव, मिल्क सेस, वैट में बढ़ोतरी, पुलिस कर्मियों को सरकारी बसों में यात्रा के शुल्क में बढ़ोतरी सहित अवैध खनन पर अंकुश लगाना शामिल है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में रोकी गई शहरी स्थानीय निकाय की चुनावी प्रक्रिया, जाने इसके पीछे की वजह

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला है. हिमाचल प्रदेश पर इस समय 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है. इस कर्ज के आगामी कुछ ही समय में एक लाख करोड़ रुपए होने के आसार हैं. हिमाचल सरकार ने जून 2023 से लेकर अब तक खुले बाजार से 20350 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है.

सुखविंदर सरकार ने अब तक इतना लिया लोन
सुखविंदर सरकार ने अब तक इतना लिया लोन (Notification)

भाजपा विधायकों जनकराज व त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त सवाल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब दिया गया. जवाब के अनुसार हिमाचल पर 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है. वित्त वर्ष 20225-26 में मूलधन चुकाने के लिए 4243 करोड़ व ब्याज चुकाने के लिए 6738 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का प्रावधान किया गया है. जवाब में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के खुद के संसाधन सीमित हैं. इसलिए राज्य को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है.

जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल की केंद्र सरकार पर निर्भरता और बढ़ गई. जीएसटी लागू होने से हिमाचल को वित्तीय हानि हुई. इसकी भरपाई वर्ष 2022 तक केंद्र से होती रही, लेकिन बाद में ये बंद हो गई. इसके अलावा वित्त आयोग की तरफ से अनुशंसित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी निरंतर कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह गई है. वर्ष 2020-21 में ये 11431 करोड़ रुपए थी. लिखित जवाब में बताया गया कि इन कारणों से राज्य को लोन पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है. आगामी महीनों में ये एक लाख करोड़ रुपए हो जाएगा.

जीएसडीपी अनुपात से अधिक लोन

लिखित जवाब में बताया गया कि राज्य का लोन जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात से अधिक है. इस बारे में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का देश के सभी राज्यों में तीसरा स्थान है. यदि तीन साल का हिसाब देखा जाए तो राज्य सरकार ने खुले बाजार से 20350 करोड़ रुपए का लोन लिया. इसके अलावा नाबार्ड से 1,775 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया गया है. केंद्र सरकार से एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 339 करोड़ का कर्ज लिया गया.

इसी प्रकार केंद्र सरकार से लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त लोन योजना में 4348 करोड़ का कर्ज लिया गया. इन सभी को मिलाकर हिमाचल सरकार ने 26,830 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. इस अवधि में राज्य सरकार ने 8,253 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया है. तय नियमों के अनुसार राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ 2941 करोड़ का कर्ज लिया है. लिखित जवाब में बताया गया है कि सरकार ने आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं. इनमें से आबकारी नीति में बदलाव, मिल्क सेस, वैट में बढ़ोतरी, पुलिस कर्मियों को सरकारी बसों में यात्रा के शुल्क में बढ़ोतरी सहित अवैध खनन पर अंकुश लगाना शामिल है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में रोकी गई शहरी स्थानीय निकाय की चुनावी प्रक्रिया, जाने इसके पीछे की वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL TOTAL DEBTSCM SUKHU ON HIMACHAL DEBTSHIMACHAL MONSOON SESSIONSUKHU GOVT TAKEN LOANHIMACHAL MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.