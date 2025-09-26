ETV Bharat / state

पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा इतना पैसा, हिमाचल सरकार ने इस योजना के तहत किया 100 करोड़ का प्रावधान

हिमाचल में पौधे जीवित रहने पर प्रदेश सरकार संबंधित समूहों को पैसा देगी.

हिमाचल में पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा पैसा
हिमाचल में पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा पैसा (ETV Bharat GFX)
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है. अब प्रदेश में लगाए गए पौधों की देखभाल करने और उन्हें जीवित रखने पर स्थानीय समूहों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. योजना का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखकर हरित आवरण को स्थायी रूप से बढ़ाना है. प्रदेश सरकार ने हरित भविष्य सुनिश्चित करने को 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है.

इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ाना, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. यह योजना वर्ष 2027 तक ‘हरित और स्वच्छ हिमाचल’ के निर्माण में सहायक साबित हो रही है. इस योजना के तहत सरकार ने पौधरोपण में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया है. प्रदेश के महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत समुदाय-आधारित समूह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ये समूह वन क्षेत्रों की बंजर भूमि में पौधरोपण और रखरखाव, दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वन आवरण बढ़ाने के लिए, इस योजना से राज्य के हजारों ग्रामीणों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, "राजीव गांधी वन संवर्धन योजना सरकार का एक दूरदर्शी कदम है, जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान, सभी को एक साथ संबोधित करता है. योजना के तहत पारिस्थितिकीय आवश्यकता व पहुंच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को पांच हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी".

इतना मिलेगा पैसा

सीएम सुखविंदर ने बताया कि वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सफल पौधरोपण करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा. इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये या भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी. एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए धनराशि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, रोपे गए पौधों की सत्यापित जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. पौधों की जियो-टैगिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खातों में किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही होगी.

उन्होंने बताया कि इससे वन बहाली में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदाय सशक्त होंगे, स्थानीय प्रजातियों के पौधरोपण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी. यह योजना प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने में मील पत्थर साबित होगी. इस योजना से जन-सहभागिता के साथ वन क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के पौधे लगाकर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे समूह वित्तीय रूप से भी सशक्त होंगे.

