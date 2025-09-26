ETV Bharat / state

पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा इतना पैसा, हिमाचल सरकार ने इस योजना के तहत किया 100 करोड़ का प्रावधान

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है. अब प्रदेश में लगाए गए पौधों की देखभाल करने और उन्हें जीवित रखने पर स्थानीय समूहों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. योजना का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखकर हरित आवरण को स्थायी रूप से बढ़ाना है. प्रदेश सरकार ने हरित भविष्य सुनिश्चित करने को 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है. इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ाना, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. यह योजना वर्ष 2027 तक ‘हरित और स्वच्छ हिमाचल’ के निर्माण में सहायक साबित हो रही है. इस योजना के तहत सरकार ने पौधरोपण में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया है. प्रदेश के महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत समुदाय-आधारित समूह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ये समूह वन क्षेत्रों की बंजर भूमि में पौधरोपण और रखरखाव, दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वन आवरण बढ़ाने के लिए, इस योजना से राज्य के हजारों ग्रामीणों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, "राजीव गांधी वन संवर्धन योजना सरकार का एक दूरदर्शी कदम है, जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान, सभी को एक साथ संबोधित करता है. योजना के तहत पारिस्थितिकीय आवश्यकता व पहुंच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को पांच हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी".