हिमाचल सरकार ने वापस ली हायर ग्रेड-पे की अधिसूचना, विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन

पूर्व सरकार द्वारा जारी उच्च वेतनमान की अधिसूचना को सुक्खू सरकार ने वापस ले लिया है. जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है.

Himachal govt withdraws higher pay scale notification
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के ताजा फैसले ने हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड-पे की पुरानी अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिस कारण अब हजारों कर्मचारियों का दोबारा वेतन निर्धारण होगा. इसको लेकर वित्त सचिव दिवेश कुमार की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके जरिए पूर्व में जयराम की सरकार के समय में 6 सितंबर 2022 को जारी हुई नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है. इसमें पूर्व सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर हायर स्केल दिया गया था. ऐसे में सुक्खू सरकार के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी, बल्कि कर्मचारियों में असमंजस और असंतोष का माहौल भी पैदा हो गया है. इस तरह से अचानक लिए गए इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले के विरोध में नाराजगी जताना शुरू कर दिया है.

Himachal govt withdraws higher pay scale notification
हिमाचल सरकार ने वापस ली उच्च वेतनमान की अधिसूचना (Notification)

कर्मचारियों की हुए आपातकालीन बैठक

सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक हुई. इसमें सरकार की तरफ से उच्च वेतनमान को लेकर पूर्व सरकार के समय में 6 सितंबर 2022 को जारी की गई अधिसूचना को वापस लिए जाने का विरोध किया गया. प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी करके इस लाभ को वापिस ले लिया है. अब 89 श्रेणियों के इन कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गए है.

"सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी को हर महीने 10 हजार से 15 हजार का वित्तीय नुकसान होगा. जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सोमवार को प्रधान सचिव (वित्त), मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का फैसला लिया है. जिसमें इस अधिसूचना को जल्द से जल्द वापस लिए जाने का आग्रह किया जाएगा." - संजीव शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन

'फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन'

वहीं, सरकार की ओर से उच्च वेतनमान की अधिसूचना को वापस लेने का संयुक्त ग्राम राजस्व अधिकारी (पटवारी एवं कानूनगो) संघ ने भी विरोध जताया है. संघ के महासचिव चंद्र मोहन ने बताया कि इस फैसले से राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष है. उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान की अधिसूचना को वापस लेने से कर्मचारियों को हर महीने 15 हजार से 20 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा. जिससे राज्य भर के हजारों कर्मचारियों को असहनीय वित्तीय कठिनाई का सामना करना होगा. उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपने कार्यकाल में ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं. ऐसे में यह बेहद निराशाजनक है कि 7 से 8 साल की कड़ी सेवा के बाद, वेतन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने के बजाय, अब वेतन कम किया जा रहा है. जो निराशाजनक है. उन्होंने सरकार से 6 सितंबर, 2025 की अधिसूचना को तत्काल वापस लेने के लिए आपके हस्तक्षेप का आग्रह किया है. संयुक्त ग्राम राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारियों को कलम बंद हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ेगा.

