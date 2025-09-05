ETV Bharat / state

हिमाचल में अब मनरेगा में काम करने के लिए नहीं करना होगा इंतजार, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला - SUKHU GOVT DECISION ON MGNREGA

हिमाचल सरकार ने मनरेगा को लेकर सभी जिलों के डीसी को संबंधित शक्तियां सौंपी हैं.

Himachal Govt on MGNREGA
मनरेगा को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 9:22 AM IST

4 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा से जुड़े कामों को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है. प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए, इसकी भरपाई के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम मिलने के लिए लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा. पहले मनरेगा के तहत काम शुरू करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति और प्रस्ताव अनिवार्य थे. जिससे कई बार देरी होती थी और जरूरतमंदों को समय पर रोजगार नहीं मिल पाता था और कार्य भी लटक जाते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के मध्यनजर अब राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा नियमों में ढील दी है.

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को मंजूर करने की शक्तियां सौंप दी गई हैं. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जरूरत पड़ते ही रोजगार की मांग करने वालों को तुरंत काम उपलब्ध कराया जा सकेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी. वहीं, भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण अधोसंरचना का समय पर पुनर्निर्माण भी हो सकेगा. इसके लिए न तो ग्राम सभा बुलाने की अनिवार्यता होगी और न ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा. यह फैसला न केवल प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

DC को दी ये शक्तियां

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में मानसून से हो रही भारी क्षति को देखते हुए सरकार ने समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य करने के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप, इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना की मरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि भारी बारिश, अचानक बाढ़ और बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है. कृषि व बागवानी क्षेत्र, पशुधन और ग्रामीण अधोसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए DC को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है.

खराब मौसम में बैठकें करना व्यवहारिक नहीं

सीएम सुक्खू ने कहा कि खराब मौसम की स्थिति में ऐसी बैठकें आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाएगी. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि DC अब भूमि विकास परियोजनाओं सहित सभी श्रेणियों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए प्रति ग्राम पंचायत 20 कार्यों की पूर्व सीमा में भी ढील दी गई है. इसके अलावा, भूमि विकास परियोजनाओं के व्यक्तिगत कार्यों के लिए वित्तीय सीमा को प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है.

हिमाचल में कुल 15.55 लाख जॉब कार्ड धारक

हिमाचल में मनरेगा के तहत कुल जॉब कार्ड धारकों की संख्या 15.55 लाख है. इसमें 9.33 लाख एक्टिव जॉब कार्ड है. वहीं, कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या 28.92 लाख है. जिसमें फील्ड पर एक्टिव श्रमिकों की संख्या 13.88 लाख है. बता दें कि भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 3787.17 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसमें कृषि को 11.45 करोड़ और बागवानी को 27.43 करोड़ का नुकसान हुआ है. बहुत से किसानों के पूरे खेत लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं. जिस कारण सेब के पौधों सहित किसानों की फसलें तबाह हुई हैं. ऐसे में किसानों और बागवानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.जिससे निपटने के लिए सुक्खू सरकार ने मनरेगा में ढील देने का बड़ा फैसला लिया है.

