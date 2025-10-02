ETV Bharat / state

संजय गुप्ता को मिली ब्यूरोक्रेसी की हॉट सीट, सुक्खू सरकार ने देर रात सौंपा मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर फिर से बड़ा घटनाक्रम पेश आया है. प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही अपने आदेशों को पलटते हुए IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. इसको लेकर सरकार ने बुधवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके बाद संजय गुप्ता ने मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लिया है. इसी के साथ संजय गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास) के पद पर भी नियुक्त किया है.

पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया

बैच 1988 के IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मंगलवार देर रात को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था. इसके साथ ही उन्हें रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन अब सरकार ने पुराने आदेशों को वापस लेते हुए संजय गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी है. ऐसे में इन आदेशों के बाद सरकार की ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल तेज हो गई है.