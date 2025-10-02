संजय गुप्ता को मिली ब्यूरोक्रेसी की हॉट सीट, सुक्खू सरकार ने देर रात सौंपा मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार
सुक्खू सरकार ने मंगलवार रात के अपने आदेशों को वापस लेते हुए संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 7:47 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर फिर से बड़ा घटनाक्रम पेश आया है. प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही अपने आदेशों को पलटते हुए IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. इसको लेकर सरकार ने बुधवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके बाद संजय गुप्ता ने मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लिया है. इसी के साथ संजय गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास) के पद पर भी नियुक्त किया है.
पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया
बैच 1988 के IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मंगलवार देर रात को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था. इसके साथ ही उन्हें रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन अब सरकार ने पुराने आदेशों को वापस लेते हुए संजय गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी है. ऐसे में इन आदेशों के बाद सरकार की ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल तेज हो गई है.
इन दो IAS अधिकारियों की भी हुए ट्रांसफर
प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने दो IAS अधिकारियों की ट्रांसफर कर नियुक्ति दी है. 1994 बैच के IAS अधिकारी ओंकार चंद शर्मा को जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास के पद पर कार्यरत है को अब रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश, शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह और सतर्कता) वित्त आयुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे.