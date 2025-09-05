टीचर्स डे 2025 पर राज्यपाल ने 31 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवॉर्ड से किया सम्मानित

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST

शिमला: शिक्षक दिवस 2025 के मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया है. राज्यपाल ने प्रदेश के 32 शिक्षकों को शुक्रवार (5 सितंबर को) स्टेट टीचर अवॉर्ड से नवाजा. शिमला के पीटरहॉफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन्हें सम्मानित किया. इसमें 26 स्कूल टीचर और 6 कॉलेज शिक्षक शामिल हैं.

स्टेट टीचर अवॉर्ड पाने वाले इन शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार, मेडल और प्रशस्तिपत्र दिया गया. शिमला में साल 2024 के नेशनल टीचर अवॉर्डी सुनील कुमार को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सामान्य श्रेणी पुरस्कार में स्टेट लेवल अवॉर्ड अजय सिंह गढ़जमुला (कांगड़ा), अनीता चौधरी सेराथाना (कांगड़ा), देवेंद्र सिंह चौहान पीएमश्री स्कूल रोहडू (शिमला), सीमा देवी संधू (शिमला), उमेश कुमार मोरला (मंडी) और गुरुदास राम झुंगी (मंडी) को मिला.

6 शिक्षकों को विशेष पुरस्कार

सामान्य पुरस्कार (ट्राइबल क्षेत्र) की श्रेणी में लाहौल-स्पीति के गिरधारी लाल हिंदी, हमीरपुर के विजय कुमार जेबीटी बीर-बेहड़ा स्कूल, बिलासपुर के अजय कुमार जेबीटी दाहड़ स्कूल, सिरमौर की रितु गोयल जेबीटी बातामंदरी स्कूल, किन्नौर केयोग राज निगुलसरी, चंबा की जीवन बाला पीएमश्री स्कूल मैहला और सिरमौर के विवेक भारद्वाज मनाल दोची को मिला. विशेष पुरस्कार की श्रेणी में डॉ. मंजुला शर्मा (शिमला), दीपिका जंदेक शमरोर (सोलन), शिशू पाल जेबीटी सराहन (सिरमौर), कुलदीप नेगी प्राचार्य डाइट (किन्नौर), कैलाश शर्मा समलोटी (कांगड़ा), शिशुपाल सराहां (सिरमौर) और माया राम सराहां (सिरमौर) को सम्मानित किया गया.

कॉलेज के ये प्रोफेसर सम्मानित

हिमाचल से एक कॉलेज प्रिंसिपल और पांच प्रवक्ताओं को भी इस बार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया. राज्य सरकार ने पहली बार कॉलेज स्तर पर पुरस्कार देने का फैसला लिया है. हमीरपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. प्रमोद कुमार पटियाल को प्रिंसिपल की श्रेणी में पुरस्कार मिला. प्रोफेसर की श्रेणी में बिलासपुर कॉलेज के डॉ. अरुण कुमार, नाहन कॉलेज के डॉ. जगदीश चंद, संजौली कॉलेज से डॉ. कीर्ति सिंघा, धर्मशाला कॉलेज से डॉ. नरेश कुमार शर्मा, और ठियोग कॉलेज से डॉ. विकास नाथन को स्टेट टीचर अवॉर्ड मिला.

टेक्निकल कॉलेज के ये प्रोफेसर भी हुए सम्मानित

इसके साथ ही हिमाचल में पहली बार तकनीकी शिक्षकों को भी यह पुरस्कार मिला. इनमें इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार, हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभागाध्यक्ष (IT) पंकज ठाकुर, मंडी ITI के प्रशिक्षक जगमोहन, महेंद्र पाल, सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार और प्रगतिनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुज गुप्ता शामिल हैं.

नेशनल टीचर अवॉर्डी सुनील कुमार को भी सम्मान

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 17,330 स्कूल संचालित हैं. इनमें लगभग 14.25 लाख छात्र और 1.02 लाख टीचर हैं. प्रदेश में आपदा को देखते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंच से ही घोषणा की. स्टेट टीचर अवॉर्ड पाने वाले इन टीचरों को एक साल का सेवा विस्तार, मेडल और प्रशस्तिपत्र दिया गया.

राज्यपाल ने सम्मान ग्रहण करने से किया इनकार

हिमाचल प्रदेश में आपदा को देखते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंच से ही स्वयं सम्मान ग्रहण नहीं करने की घोषणा की. उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कहा कि ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, वे केवल कार्यक्रम में शामिल होकर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं. वहीं, सोलन के शमरोर स्कूल के जेबीटी शशिपाल को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल टीचर अवॉर्ड से सम्मानित किया.

