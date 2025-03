ETV Bharat / state

नशे के खिलाफ सरकार लेने जा रही ये बड़ा एक्शन, बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने कही ये बात - HIMACHAL BUDGET 2025

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या की बढ़ती जा रही है. कई युवा नशे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं. नशा तस्करों युवाओं को निशाना बना रहे हैं. अब सरकार इन नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए तैयार है. सरकार ने बढ़ती नशे की समस्या के खिलाफ गंभीर हो गई है.

अपने बजट भाषण के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि, 'कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है. HP Anti Drug Act के प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान समय में नशे से जूझ रहे लोगों के लिए Punitive Measures के स्थान पर पुर्नवास पर जोर दिया जाएगा, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके. नशीली दवाओं के दुरूपयोग और तस्करी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. मैं 2025 2026 में Special Task Force (STF) बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी से सम्बन्धित गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए काम करेगी. संगठित अपराध सिण्डिकेट या गिरोह की गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियन्त्रण और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम "Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025" लाया जाएगा.'