हिमाचली युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, प्रदेश सरकार करवा रही इंटरव्यू
हिमाचल सरकार स्पेशल ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है. इससे युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 9:34 PM IST
शिमला: नौकरी की राह देख रहे हिमाचली युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर मिलने वाला है. विदेश में युवाओं को नौकरी का अवसर देने के लिए हिमाचल सरकार स्पेशल ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 अक्टूबर को हमीरपुर में एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करेगी. ये भर्ती तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए होगी. युवा साक्षात्कार में शामिल होकर इस भर्ती का लाभ ले सकते हैं और अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर आयोजित यह अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय (एमईए) में पंजीकृत एक भर्ती एजेंसी के सहयोग से चलाया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को अपना रिज्यूमे साथ रखना होगा. साक्षात्कार कितने बजे शुरू होंगे और इसके लिए क्या मापदंड और योग्यता तय की गई है. इसकी जानकारी जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी.
यहां उपलब्ध होगी सारी जानकारी
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'योग्य उम्मीदवारों का चयन विदेश मंत्रालय में पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी. सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और भर्ती अभियान में भाग लें. पंजीकरण, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही रोजगार कार्यालयों, उनके सोशल मीडिया पेज और एचपीएसईडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ये भर्ती अभियान तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों के लिए आयोजित किया जाएगा और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा. ज्यादा से ज्यादा युवा इस साक्षात्कार में शामिल होकर अपने लिए रोजगार हासिल कर सकते हैं.'
ये भी पढ़ें: बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति घोषित, धूमल-नड्डा का भी नाम शामिल, कांग्रेस से आए नेताओं को भी मिली जगह