हिमाचली युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, प्रदेश सरकार करवा रही इंटरव्यू

हिमाचली युवाओं के लिए विदेशी में नौकरी का मौका ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 7:57 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 9:34 PM IST 2 Min Read

शिमला: नौकरी की राह देख रहे हिमाचली युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर मिलने वाला है. विदेश में युवाओं को नौकरी का अवसर देने के लिए हिमाचल सरकार स्पेशल ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 अक्टूबर को हमीरपुर में एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करेगी. ये भर्ती तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए होगी. युवा साक्षात्कार में शामिल होकर इस भर्ती का लाभ ले सकते हैं और अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर आयोजित यह अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय (एमईए) में पंजीकृत एक भर्ती एजेंसी के सहयोग से चलाया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को अपना रिज्यूमे साथ रखना होगा. साक्षात्कार कितने बजे शुरू होंगे और इसके लिए क्या मापदंड और योग्यता तय की गई है. इसकी जानकारी जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी. यहां उपलब्ध होगी सारी जानकारी

