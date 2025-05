ETV Bharat / state

एसीएस ओंकार शर्मा से सभी विभाग लिए वापस, डीजीपी-एसपी शिमला भी हटाए - DGP ACS AND SP SENT TO LEAVE

डीजीपी, एसपी शिमला और एसीएस ओंकार चंद को छुट्टी पर भेजा ( फाइल फोटो. )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 9:53 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 10:23 PM IST 3 Min Read

शिमला: अनुशासनहीनता के खिलाफ हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य सरकार ने मंगलवार देर शाम अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से सभी विभाग वापिस ले लिए. ओंकार शर्मा को अवकाश पर भेजा गया है. इसके साथ ही डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी शिमला को भी हटाया गया है. सीनियर आईपीएस अफसर अशोक तिवारी डीजीपी का जिम्मा संभालेंगे. वहीं, आईपीएस गौरव सिंह को शिमला के एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. ओंकार शर्मा के विभागों का तीन आईएएस अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है. कमलेश कुमार पंत अब गृह, विजिलेंस व राजस्व विभाग देखेंगे. जलशक्ति विभाग का जिम्मा कदम संदीप वसंत को दिया गया है. जनजातीय विकास विभाग अब राखिल काहलों देखेंगी. डीजीपी अतुल वर्मा अर्जित अवकाश पर रहेंगे और उनकी जगह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक तिवारी डीजीपी का काम देखेंगे. वैसे अतुल वर्मा 31 मई को रिटायर भी हो रहे हैं. ACS से वापस लिए गए विभाग (ETV Bharat) डीजीपी अतुल वर्मा व एसपी शिमला के बीच विवाद से किरकिरी उल्लेखनीय है कि डीजीपी अतुल वर्मा व एसपी शिमला संजीव गांधी के बीच विवाद के कारण सरकार की किरकिरी हो रही थी. अनुशासनहीनता को लेकर सीएम सुक्खू ने दिल्ली से लौट कर बयान दिया था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंगलवार को मैराथन बैठक के बाद सीएम ने कड़ा फैसला लिया और एसीएस ओंकार शर्मा से सभी विभाग वापिस ले लिए. चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी करने के बाद जांच सीबीआई को सौंपी थी. फिलहाल, सरकार ने सख्त एक्शन लिया है.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat) विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में CBI ने दिल्ली में FIR कर दी है. हाईकोर्ट के आदेशों पर अब यह मामला न्यू शिमला पुलिस थाना से CBI दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है. CBI ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि BNS की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगती है. इसमें यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जो कोई भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat) ये था मामला विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में डीजीपी ने बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट, या कहें कि शपथ पत्र, दिया था. यह शपथ पत्र शिमला पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ था. वहीं, एसीएस ओंकार शर्मा ने हाईकोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दी थी, वह एडवोकेट जनरल की समीक्षा के बिना ही दाखिल की गई थी. इससे भी सीएम नाराज थे. सीएम सुक्खू ने इसे अनुशासनहीनता माना और यह सख्त कार्रवाई की. खैर, सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं. ये भी पढ़ें: विमल नेगी मौत मामले में CBI ने दिल्ली में दर्ज की FIR, DCP की अगुआई में 3 सदस्यीय टीम गठित

Last Updated : May 27, 2025 at 10:23 PM IST