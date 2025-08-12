ETV Bharat / state

निकिता बनी 'चाइल्ड ऑफ द स्टेट'! मासूस को मिलेगी ये सुविधाएं, किसे और कब मिलता है ये दर्जा - CHILD OF THE STATE NIKITA

निकिता ने सराज में हुई त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया. अब सरकार ने इस बच्ची को चाइल्ड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है.

निकिता को सरकार ने दिया चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा
निकिता को सरकार ने दिया चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 4:07 PM IST

शिमला: निकिता…एक ऐसा नाम जिसने हर हिमाचलवासी के दिल में एक अलग जगह बना ली है. एक नन्ही सी जान, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक रात में ही उसका सबकुछ छीन जाएगा. अभी तो फिलहाल उसे नहीं मालूम की उसके आसपास क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जब अपनी आंखों से दुनिया को समझना शुरू करेगी तब उसे मां-बाप और दादी सबकी कमी जरूर महसूस होगी. वो याद करने की कोशिश करेगी उससे किस तरह से उससे अपने बिछड़े थे.

जब ये हादसा हुआ उस दिन निकिता अपने घर के अंदर गहरी नींद में थी. बिस्टर में लिपटी हुई, वह अपनी मासूम दुनिया में खोई हुई थी. बाहर बारिश हो रही थी, पहाड़ की खामोशी को चीरती हुई पानी की तेज़ बहाव की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन निकिता को क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी.

वो रात, जिसने सब कुछ बदल दिया

तलवाड़ा गांव पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है जिसकी एक ही वजह है नन्ही सी निकिता और गांव में आया फ्लैश फ्लड. नन्‍ही निकिता के पिता रमेश कुमार, मां राधा देवी और दादी पूर्णो देवी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए. घर में ही थे. मंडी के सिराज के तलवाड़ा गांव में अचानक बादल फटा. 30 जून से 1 जुलाई के बीच मंडी में एक साथ कई जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी. इसी एक घटना में निकिता का परिवार बिखर गया. मूसलाधार बारिश के साथ आया पानी, मलबा और पत्थर पूरे गांव में फैल गए. इस तबाही का सबसे दर्दनाक मंजर निकिता के घर पर था.

लगातार हो रही बारिश के कारण घर के समीप बह रहे नाले का बहाव घर की तरफ होने लगा. पिता रमेश कुमार (31), मां राधा देवी (24) और दादी पूर्णो देवी (59) घर पर मौजूद थे. रमेश नाले का बहाव मोड़ने के लिए बाहर निकले, उनके पीछे-पीछे पत्नी और मां भी चली आईं. नाले का बहाव मोड़ते समय अचानक भारी मलबा आया और तीनों को निगल गया. इसके बाद फिर तीनों कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन घर सही सलामत रहा.

एसडीएम स्मृति नेगी के साथ निकिता
एसडीएम स्मृति नेगी के साथ निकिता (ETV Bharat)

मलबे के बीच बची एक नन्हीं जान

अगली सुबह गांव वालों ने जब घर के अंदर कदम रखा, तो निकिता बिस्तर पर रोती हुई मिली. उस समय निकिता की उम्र महज 11 माह थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच, बिस्तर पर लिपटी निकिता जीवित थी. लोगों ने निकिता के परिवार को ढूंढा, लेकिन आस पास का मंजर देख समझ में आ गया कि अब तीनों इस दुनिया में नहीं है. लोगों ने तुरंत निकिता को गोद में उठाया और प्रशासन को सूचना दी. निकिता को उसकी बुआ के पास सौंप दिया.

एसडीएम स्मृति नेगी के साथ निकिता
एसडीएम स्मृति नेगी के साथ निकिता (ETV Bharat)

सरकार बनी सहारा, मिला 'चाइल्ड ऑफ द स्टेट' का दर्जा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दर्दनाक घटना के बाद निकिता को ‘चाइल्ड ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया. इसका मतलब है कि अब उसके पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई और भविष्य का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. यह मदद सुख-आश्रय योजना के तहत मिलेगी, जो 2023 में शुरू हुई थी. इसके तहत 18 से 27 वर्ष की आयु के अविवाहित, अनाथ युवाओं को भोजन, आश्रय, कपड़े, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर दिए जाते हैं.

क्या है सुख-आश्रय योजना, क्‍या सुविधाएं मिलेंगी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2023 में सुखाश्रय योजना की शुरुआत की थी और इसी योजना के तहत सरकार ने उसे चाइल्‍ड ऑफ द स्‍टेट का दर्जा दिया है. साल 2023 में शुरू की गई सुख-आश्रय योजना के तहत बिन मां बाप के बच्चों को कई लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 18 से 27 वर्ष की आयु के ऐसे अविवाहित बच्चों को भोजन, आश्रय, कपड़े, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और बेरोजगार हैं.

11 माह की निकिता
11 माह की निकिता (ETV Bharat)

क्या मिलेंगी सुविधाएं

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि 'राज्य सरकार एक दीर्घकालिक योजना के तहत बिना मां-बाप के बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेती है. यह लड़की भविष्य में चिकित्सक, इंजीनियर या अधिकारी जो भी बनना चाहती है, सरकार उसका पूरा खर्च वहन करेगी. सुख आश्रय योजना के तहत निकिता के लिए सरकार ने हर महीने 4,000 की सहायता तय की है. जुलाई और अगस्त के 8,000 पहले ही उसके खाते में जमा किए जा चुके हैं. 27 साल तक चार हजार रूपये हर महीने उसके खाते में जाएंगे. स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की जिम्मेदारी भी सरकार ही उठाएगी. शादी के लिए 3 लाख रूपये सरकार देगी. इसके अलावा घर बनाने के लिए भी 3 लाख की राशि निकिता को सरकार की तरफ से दी जाएगी. अपना रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख दिए जाएंगे. साथ ही कोई कोचिंग करना चाहे तो एक लाख की राशि निकिता को दी जाएगी. निकिता की तरह हर बिन मां के बच्चों को ये सुविधा सरकार देती है. '

बुआ के साथ निकिता
बुआ के साथ निकिता (ETV Bharat)

'चाइल्ड ऑफ द स्टेट' का मतलब क्या?

चाइल्ड ऑफ द स्टेट' का मतलब है कि राज्य सरकार किसी अनाथ बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेती है. खाना, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की तैयारी तक. बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या जो भी बनना चाहे, उसका खर्च सरकार उठाती है. इसके साथ ही बच्चों को देश भ्रमण पर भी भेजा जाता है. इसमें हवाई यात्रा भी शामिल है.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ निकिता और उसकी बुआ
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ निकिता और उसकी बुआ (ETV Bharat)

क्या और राज्यों में भी है ऐसी योजना?

सीधे 'चाइल्ड ऑफ द स्टेट' जैसा प्रावधान नहीं है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र सरकार के पास अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं हैं.

PM CARES for Children Scheme: कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों को 23 साल की उम्र में ₹10 लाख की आर्थिक मदद, 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, सालाना ₹20,000 की छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए लोन सहायता.

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015: अनाथ, परित्यक्त बच्चों को आश्रय, मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप, मेडिकल और कानूनी मदद.

महाराष्ट्र: आपले सरकार महा DBT पोर्टल से अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति और लाभ.

पंजाब: वेलफेयर बोर्ड के तहत शिक्षा और आर्थिक सहायता.

नागालैंड: CEAF के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति.

आज निकिता को उसका घर भले खोना पड़ा हो, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान ने हर किसी को यह यकीन दिलाया है कि ज़िंदगी के सबसे बड़े तूफान में भी उम्मीद जिंदा रहती है.

