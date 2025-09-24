ETV Bharat / state

अब लड़कियों को मिलेगा ₹3 लाख का एजुकेशन लोन, रोजगार ऋण की भी बढ़ी सीमा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब लड़िकयों को दी जाने वाली एजुकेशन लोन की सीमा बढ़ा दी गई है. अब छात्राओं को 75000 ती जगह 3 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा है. वहीं, इसके अलावा स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली रोजगार ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई है.

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के 51वीं निदेशक मंडल बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की. स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई है. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के बैलेंस शीट सहित विभिन्न मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान धनीराम शांडिल ने कहा, "इस उल्लेखनीय वृद्धि से निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक महिलाएं आकर्षित होंगी. राज्य में नियमित अंतराल पर सुनियोजित और व्यवस्थित जागरूकता शिविरों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा. आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को निगम द्वारा संचालित महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलेगी".