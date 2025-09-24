ETV Bharat / state

अब लड़कियों को मिलेगा ₹3 लाख का एजुकेशन लोन, रोजगार ऋण की भी बढ़ी सीमा

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को दी जाने वाली एजुकेशन लोन और रोजगार ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने की बैठक
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब लड़िकयों को दी जाने वाली एजुकेशन लोन की सीमा बढ़ा दी गई है. अब छात्राओं को 75000 ती जगह 3 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा है. वहीं, इसके अलावा स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली रोजगार ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई है.

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के 51वीं निदेशक मंडल बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की. स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई है. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के बैलेंस शीट सहित विभिन्न मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान धनीराम शांडिल ने कहा, "इस उल्लेखनीय वृद्धि से निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक महिलाएं आकर्षित होंगी. राज्य में नियमित अंतराल पर सुनियोजित और व्यवस्थित जागरूकता शिविरों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा. आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को निगम द्वारा संचालित महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलेगी".

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 10 अप्रैल, 1989 को गठित निगम का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है. निगम महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूनतम 4 प्रतिशत ब्याज दर पर और रोजगार के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है.

ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता के तहत महिलाओं की पारिवारिक आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. महिला विकास निगम ने अपनी स्थापना से अब तक 13,551 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 69.36 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए हैं. इसके अतिरिक्त लाभार्थी महिलाओं को 2.64 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है.

ये भी पढ़ें: क्या बदल रहा है बादल फटने का ट्रेंड? इस बार निचले इलाकों में क्यों बढ़ रही तबाही?

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH MINISTER DHANIRAM SHANDILHIMACHAL EDUCATION LOAN SCHEMEHIMACHAL EDUCATION LOAN FOR GIRLSEMPLOYMENT LOAN LIMIT INCREASEDHIMACHAL EDUCATION LOAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.