सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के तहत पुलिस थाना माजरा में दर्ज युवती के अपहरण के मामले में सोमवार शाम उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब पुलिस ने अदालत में युवती के बयान दर्ज करवाए. पुलिस के अनुसार युवती ने अपने बयान में कहा कि वह जिस युवक के साथ गई थी, वो और मैं आपस में अच्छे दोस्त हैं. वह अपने दोस्त के साथ अपनी मर्जी से घर से गई थी, न तो उन्होंने कोई गलत काम किया और न ही उन्होंने शादी की है. साथ ही इसमें युवक का कोई हाथ नहीं है और वह अपनी मर्जी से ही घूमने गई थी. "अदालत में दिए गए बयान के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. युवती के बयान के आधार पर ही अब मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस पूरे प्रकरण में भीड़ के दौरान पथराव करने, पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने आदि मामलों पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है. सीसीटीवी सहित घटना से संबंधित वीडियो इत्यादि के आधार पर उपद्रवियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस गहनता से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर योगेश रोल्टा, एएसपी सिरमौर (ETV Bharat) क्या है ये पूरा मामला? दरअसल पुलिस थाना माजरा के तहत एक पंचायत से एक युवती लापता हो गई थी. परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में एक विशेष समुदाय के युवक पर अपहरण के आरोप लगाए गए. 10 जून को पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. युवक के घर के बाहर हंगामा मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा, जब 10 जून की देर रात युवती के परिजन, ग्रामीण और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क उठे और कीरतपुर गांव में उस युवक के घर के बाहर एकत्रित होकर हंगामा किया, जिस पर परिजनों ने उनकी लड़की के अपहरण की आशंका जताई थी. हंगामा बढ़ता देख डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर हालात को संभाला. डीएसपी द्वारा त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया. तीन दिन के अंदर यानी 13 जून की सुबह तक युवती की तलाश का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और प्रदर्शनकारी लोग शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए. समय तक युवती के न मिलने पर शुरू हुआ बवाल पुलिस द्वारा युवती की तलाश के लिए दिए गए समय तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया. 13 जून की सुबह करीब 11 बजे हिंदूवादी संगठनों के साथ परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 07 पर माजरा चौक पर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को नाराज हिंदूवादी संगठनों ने शाम तक युवती का पता न चलने की स्थिति में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी. जिसके बाद शाम को एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज (ETV Bharat) पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज 13 जून की शाम को उस वक्त कीरतपुर गांव में तनाव बढ़ गया, जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग संबंधित युवक के घर की तरफ कूच कर रहे थे. इसी बीच दोनों समुदायों के लोगों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई और एक दूसरे पर पथराव किया गया. इस दौरान लोगों के हाथों में डंडे और धारदार हथियार भी थे. इस पर पुलिस को स्थिति को काबू करने और सुरक्षा की दृष्टि से हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना में 3 पुलिस कर्मियों सहित करीब 12 लोग के घायल हो गए. दिन भर चले इस हंगामे और फिर मामले में बढ़ते तनाव को देख जिला मुख्यालय नाहन से एसपी सिरमौर सिरमौर एनएस नेगी भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से खुद मोर्चा संभाला. शुरुआत में इस मामले को लव जिहाद का रंग देने का प्रयास किया गया. स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई. तनाव को देख DM ने 5 गांवों में लगाई धारा 163 दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक टकराव के बाद 13 जून की देर शाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी. पांच गांवों कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा के लिए यह आदेश जारी किए गए. संबंधित इलाकों में 19 जून तक ये धारा लागू की गई है. इन आदेशों के तहत संबंधित इलाकों में 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए करीब 150 पुलिस जवान यहां तैनात किए गए हैं. फिलहाल यह धारा अभी लागू है. तनाव के बाद धारा 163 के बीच इलाके में तैनात पुलिस फोर्स (ETV Bharat) बिंदल व एसडीएम के बीच नोकझोंक इसके बाद इस मामले में 14 जून को एक बार फिर माजरा थाना के अधिकार क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के साथ युवती के परिजनों, ग्रामीणों सहित हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया. इस दौरान राजीव बिंदल और एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा के बीच लाठीचार्ज और पथराव की घटना को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस द्वारा युवती की बरामदगी कर लेने और अन्य मांगों पर उचित आश्वासन के बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और लोग अपने घरों को लौट गए. इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि 4 जून से एक 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण की घटना अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया है. भाजपा इस गंभीर मामले को लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय नागरिकों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करती है. बिंदल ने कहा कि भाजपा इस मामले में पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी स्थानीय प्रशासन और पुलिस से इस मामले में त्वरित और पारदर्शी जांच की अपेक्षा करती है. अंबाला के साहा से बरामद हुई युवती 14 जून को ही पुलिस ने कथित अपहृत युवती को हरियाणा के जिला अंबाला के साहा से रिकवर किया. साथ ही विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उस युवक को भी पकड़ लिया, जिस पर हिंदू समुदाय की इस युवती के अपहरण के कथित आरोप लगाए गए थे. नियमानुसार युवती को उसी शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. अदालत में सोमवार यानी 16 जून को युवती के बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए गए. वहीं, इस बीच मामले में पुलिस युवक से भी पूछताछ कर रही थी. 14 जून की शाम को इस मामले को लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई.

युवक के घर की तरफ सैकड़ों लोगों ने किया रुख एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने प्रेस रिलीज में इस पूरे मामले का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि 13 जून को माजरा में स्थानीय पंचायतों व उक्त संगठनों के करीब 300 से 350 लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए. इस धरना प्रदर्शन में शामिल असामाजिक तत्व के बहकावे में आकर इसी दिन शाम को प्रदर्शनकारी उग्र होकर युवक पक्ष के घर गांव कीरतपुर चले गए. जहां पर शाम करीब साढ़े 6 बजे पहुंचकर घर पर तोड़फोड़ व मारपीट भी की, उग्र भीड़ जानी नुकसान करने पर उतारू थी. इसी दौरान मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों ने दृढ़ता से मौका संभाला. मौके पर भारी जान माल के नुकसान को रोकने और उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस जवानों को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा. विरोध-प्रदर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ (ETV Bharat) घायल एएसआई की शिकायत पर केस दर्ज एसपी ने बताया कि उग्र भीड़ द्वारा की गई मारपीट व पथराव आदि में पुलिस जवानों को भी चोटें आई. उनके नेतृत्व में अन्य अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंच उग्र भीड़ को शांत किया. इस दौरान एएसआई आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी संदीप के सिर व माथे और महिला आरक्षी गुरप्रीत कौर को हाथों व शरीर पर चोटें आई. एएसआई आशीष कुमार के बयान पर पुलिस थाना माजरा में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया. दोनों पक्षों की तरफ से भी की गई FIR एसपी सिरमौर ने बताया कि इसी सिलसिले में दोनों पक्षों के बयान और शिकायत पत्र पर भी पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किए गए. उग्र भीड़ द्वारा की गई मारपीट में दर्ज हुए अन्य मामलों में भी गहनता से जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में 4 गिरफ्तार इसी बीच 15 जून की सुबह पांवटा साहिब पुलिस द्वारा पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस कर्मियों से मारपीट मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया से साझा की गई. आरोपियों पर यह कार्रवाई पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला करने और भीड़ को उकसाने के आरोप में अमल में लाई गई. इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. पुलिस ने मामले में आरोपी सुमित गुप्ता (50), मानव शर्मा (41), राज कुमार (34) और जय प्रकाश (39) गिरफ्तार किया गया. ये सभी नाहन के रहने वाले हैं. आरोपियों को शाम को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat) बिंदल व सुखराम सहित 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज इसी बीच 15 जून को पुलिस थाना माजरा में क्षेत्र में लागू बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया. चूंकि संबंधित लोग इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे. इसके साथ-साथ इन दोनों नेताओं के नाम उस एफआईआर में भी नामजद किए गए, जिसमें विभिन्न धाराओं के साथ-साथ हत्या के प्रयास की धारा को भी शामिल किया गया. बता दें कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस थाना माजरा में अलग-अलग 5 एफआईआर दर्ज की गई है. बिंदल ने सरकार, प्रशासन और पुलिस पर उठाए सवाल इसके बाद 16 जून यानि सोमवार सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकारवार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने घरों की छतों से बड़ी-बड़ी ईंटें बरसाई, जिसमें महिलाएं और पुलिस कर्मी भी घायल हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है. ये सब वोट बैंक बचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरुष अधिकारियों ने महिलाओं की पिटाई की. महिलाओं की इस अवमानना पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. "13 और 14 जून को मैं स्वयं और विधायक सुखराम चौधरी स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मौजूद थे, तो कब हमने हत्या का प्रयास किया, जो एफआईआर में हमारे नाम नामजद किए गए हैं. ये सब कल्पना से बाहर है कि एसडीएम और डीएसपी के सामने हमने किसी को जान से मारने की कोशिश की." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 'नहीं किया धारा 163 का उल्लंघन' धारा 163 के उल्लंघन करने पर बिंदल ने कहा कि जिला दंडाधिकारी की तरफ से संबंधित धारा को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसमें 5 गांवों को शामिल किया गया, जबकि सैनवाला इसमें शामिल नहीं है. जब वह लोग सैनवाला में एकत्रित हुए तो वहीं पर पुलिस ने उन सभी को रोका और यहीं पर उन सभी ने शांतिपूर्वक धरना दिया. उसके बावजूद भी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से धारा-163 के उल्लंघन पर केस दर्ज किया. बिंदल ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस एक निश्चित समय कैसे दे सकती है कि युवती को दोपहर 12 बजे और फिर शाम 5 बजे तक बरामद कर लेंगे, यानी पुलिस पूरी तरह से उनके संपर्क में थी या फिर वह पहले से ही पुलिस के पास मौजूद थे. क्या सरकार और प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तभी युवक और युवती को प्रस्तुत किया जाए. बिंदल ने मांग की कि ईंटें चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं की पिटाई करने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए. हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री (ETV Bharat) प्रकरण पर ये बोले उद्योग मंत्री, दी यह सलाह नाहन में निजी स्कूल के एक कार्यक्रम में पहुंचे उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसे दुखद घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कोई सरकार, किसी समाज या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा क्रिएट की गई घटना नहीं है, बल्कि यह मामला आपस में 2 नौजवानों से जुड़ा है, जो एक-दूसरे को पसंद करते हैं और इसी के चलते आपसी तालमेल से वह अपने घरों से चले गए. अब इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाए, तो यह एक दुखद पहलू है. "सिरमौर की इस घटना में भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में जो ड्रामा किया है, वह अच्छा नहीं है. इस मामले में दोनों बालिग हैं. यदि किसी परिवार के साथ ऐसी घटना हो जाए और प्रशासन और पुलिस उनकी जानकारी सार्वजनिक कर दें, तो आने वाले समय में यह चीजें संबंधित परिवार के लिए बहुत दुखद साबित होती हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए और न ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को ऐसी घटनाओं में पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नेताओं को फिर चाहे उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हों या फिर विपक्ष के लोग, सभी को संयम से काम लेते हुए ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री बिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग सोमवार दोपहर बाद सिरमौर मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन ने एसडीएम पांवटा साहिब को ज्ञापन सौंप राजीव बिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. ऑर्गनाइजेशन के जिलाध्यक्ष वसीम मालिक, नजाकत अली सहित अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि 14 जून की सुबह 11 बजे धारा 163 के लागू होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से पूर्व विधायक राजीव बिंदल द्वारा लोगों की भीड़ को एकत्रित कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया. साथ ही कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया. मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन द्वारा आरोप लगाया गया कि बिंदल ने पूरी भीड़ के सामने पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे पूरे समाज की भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंची है. 'मुस्लिम समुदाय पर लगे आरोप झूठे' सिरमौर मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन के जिलाध्यक्ष वसीम मालिक ने कहा कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया गया कि इस समुदाय के लोगों की गाड़ियां पांवटा साहिब से नाहन तक गैर कानूनी तरीके से लगती हैं और मांस/माल बेचती है, उनकी प्रशासन छानबीन नहीं करता. दूसरा आरोप यह लगाया कि जब से प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी हैं, तब से मुस्लिम समुदाय के लोगों के हौंसले बहुत बढ़ गए है. तीसरा मनगढ़ंत आरोप ये भी लगाया गया कि प्रशासन ने माजरा क्षेत्र में धारा 163 मुस्लिम समुदाय के डर के कारण लगाई हैं. ये सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं.सिरमौर मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा नेता ने ये सभी आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया है और गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित कर धार्मिक भावनाओं को भड़ाकर साम्प्रदायिक दंगे करवाने की कोशिश की गई. लिहाजा इस मामले में राजीव बिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए. पूरे घटनाक्रम पर एएसपी सिरमौर ने दी जानकारी सोमवार दोपहर जिला के एएसपी योगेश रोल्टा ने भी इस पूरे घटनाक्रम और अब तक की गई कार्रवाई को लेकर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी, जिसका जिक्र एसपी सिरमौर की तरफ से खबर और मामले से जुड़ी प्रेस रिलीज में भी किया गया. साथ ही इस मामले में घायल पुलिस कर्मियों और तनाव के दौरान इलाके में धारदार हथियार को छिपाकर ले जाने वाले एक शख्स की तस्वीरों को भी मीडिया से साझा किया गया. "अदालत में दिए गए बयान के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. युवती के बयान के आधार पर ही अब मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस पूरे प्रकरण में भीड़ के दौरान पथराव करने, पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने आदि मसलों पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है. सीसीटीवी सहित घटना से संबंधित वीडियो इत्यादि के आधार पर उपद्रवियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस गहनता से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर ये भी पढ़ें: 9 दिनों से लापता इजरायली नागरिक जंगल में मिला, जड़ी-बूटी खाकर बचाई जान, ट्रेकिंग के दौरान भटक गया था रास्ता

