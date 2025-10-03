हिमाचल को मिले दो नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा हिमाचल को दो नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं. सरकार शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार कर रही.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार कदम उठा रही है. प्रदेश के 100 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कदम से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा और अवसर मिलेंगे. सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है. शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार चल रहा है, जिससे पदोन्नति और कार्यक्षमता में सुधार होगा.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया, "हिमाचल को केंद्र सरकार से दो नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं. ये विद्यालय शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में खोले जाएंगे. इनके खुलने से प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 28 हो जाएगी".
"सरकार का क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस"
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजीव डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भी काम जारी है. इसका मकसद आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल स्थापित करना है. इन कदमों से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा. सरकार का फोकस क्वालिटी एजुकेशन के साथ-साथ युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर है.
"3101 पदों का चयन आयोग को भेजा गया"
शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं. इसके अलावा 3101 पदों को चयन आयोग को भेजा गया है. वहीं, 900 टीजीटी (TGT) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी और 600 जेबीटी (JBT) पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
