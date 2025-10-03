ETV Bharat / state

हिमाचल को मिले दो नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार कदम उठा रही है. प्रदेश के 100 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कदम से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा और अवसर मिलेंगे. सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है. शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार चल रहा है, जिससे पदोन्नति और कार्यक्षमता में सुधार होगा.