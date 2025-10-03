ETV Bharat / state

फेस्टिवल सीजन में हिमाचल को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का अतिरिक्त तोहफा, क्या दिवाली से पहले कर्मियों को मिलेगा डीए

क्या दिवाली से पहले कर्मियों को मिलेगा डीए ( FILE PHOTO )

Published : October 3, 2025

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से तोहफा मिला है. ये तोहफा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अतिरिक्त किश्त के रूप में मिला है. हालांकि फेस्टिवल सीजन में ये किश्त सभी राज्यों को मिली है, लेकिन हिमाचल के लिए इसका महत्व अधिक है. कारण ये है कि हिमाचल को हर महीने वेतन व पेंशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं. सभी वित्तीय संसाधनों को मिलाकर मुश्किल से ये रकम जुटती है. ऐसे में केंद्र से सेंट्रल टैक्सिस में हिस्से की अतिरिक्त किश्त में मिलने से इस महीने हिमाचल के खजाने को राहत होगी. केंद्र को जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हासिल हुआ है, लिहाजा केंद्र ने उसे अन्य राज्यों के साथ बांटा है. हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए की रकम इस मद में मिली है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए मिले हैं. सबसे अधिक पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है. यूपी के लिए ये रकम 18227 करोड़ रुपए बनी है. वहीं, पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 1136 करोड़ रुपए मिले हैं. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए केंद्र राज्यों को उनकी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए ये पैसा जारी कर रहा है. ये पैसा विकास योजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए प्रयोग किया जाएगा. ये रकम सभी राज्यों के खजाने में आ चुकी है. ये रकम दस दिन पहले मिल गई है, लेकिन हिमाचल को पीएम मोदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज का इंतजार है.-सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू