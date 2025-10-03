फेस्टिवल सीजन में हिमाचल को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का अतिरिक्त तोहफा, क्या दिवाली से पहले कर्मियों को मिलेगा डीए
केंद्र को जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हासिल हुआ है, लिहाजा केंद्र ने उसे अन्य राज्यों के साथ बांटा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 1:00 PM IST
शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से तोहफा मिला है. ये तोहफा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अतिरिक्त किश्त के रूप में मिला है. हालांकि फेस्टिवल सीजन में ये किश्त सभी राज्यों को मिली है, लेकिन हिमाचल के लिए इसका महत्व अधिक है. कारण ये है कि हिमाचल को हर महीने वेतन व पेंशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं. सभी वित्तीय संसाधनों को मिलाकर मुश्किल से ये रकम जुटती है.
ऐसे में केंद्र से सेंट्रल टैक्सिस में हिस्से की अतिरिक्त किश्त में मिलने से इस महीने हिमाचल के खजाने को राहत होगी. केंद्र को जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हासिल हुआ है, लिहाजा केंद्र ने उसे अन्य राज्यों के साथ बांटा है. हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए की रकम इस मद में मिली है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की है.
इसके तहत हिमाचल प्रदेश को 843 करोड़ रुपए मिले हैं. सबसे अधिक पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है. यूपी के लिए ये रकम 18227 करोड़ रुपए बनी है. वहीं, पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 1136 करोड़ रुपए मिले हैं. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए केंद्र राज्यों को उनकी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए ये पैसा जारी कर रहा है. ये पैसा विकास योजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए प्रयोग किया जाएगा. ये रकम सभी राज्यों के खजाने में आ चुकी है.
ये रकम दस दिन पहले मिल गई है, लेकिन हिमाचल को पीएम मोदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज का इंतजार है.-सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
दूसरी तरफ अब हिमाचल प्रदेश को दस अक्टूबर को रूटीन में मिलने वाली किश्त भी जारी होगी. ये रकम भी इतने ही करोड़ रुपए यानी 843 करोड़ रुपए बनती है. ऐसे में कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त मिलने के आसार बने हैं. दीवाली से पहले डीए दिया जा सकता है. हालांकि इस बारे में कोई भी फैसला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है. वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि 'एक किश्त अतिरिक्त मिलने से हिमाचल को राहत हुई है. दिवाली से पहले डीए का ऐलान हो सकता है. डीए की एक किश्त देने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी. ऐसे में केंद्र से मिले पैसे से कम से कम डीए तो दिया ही जा सकता है.'
पिछले साल दिवाली से पहले वेतन व डीए
हिमाचल प्रदेश को पिछले साल भी केंद्र ने फेस्टिव सीजन के दौरान केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एडवांस किश्त जारी की थी. उसके बाद कर्मियों को डीए मिला था. यही नहीं, सरकार ने दीवाली से पहले वेतन भी एडवांस में दिया था. यानी नवंबर की पहली तारीख को मिलने वाला वेतन दिवाली से पहले जारी कर दिया था. पिछले साल दिवाली अक्टूबर को आखिरी सप्ताह में आई थी. पिछले साल हिमाचल को एक किश्त एडवांस में मिलने से कुल 1479 करोड़ रुपए मिले थे. इस बार एक किश्त अतिरिक्त मिली है. भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर का कहना है कि केंद्र से हिमाचल को पर्याप्त मदद मिल रही है.
ये भी पढ़ें: HRTC में इन कार्डों को खत्म कर रही सुक्खू सरकार, नई स्कीम के तहत किराए में मिलेगी इतनी छूट