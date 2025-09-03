बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का बीते दिन आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान निधन हो गया था. आज बिलासपुर जिला स्थित उनके पैतृक गांव मंझ्यासु में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया है. इस दौरान परिवार सहित गांव के लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी.

पैतृक गांव में हुआ आईडी भंडारी का अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि दो माह पहले आईडी भंडारी का पीजीआई चंडीगढ़ में कार्सिनोइड ट्यूमर का इलाज हुआ था और वह ठीक हो गए थे, लेकिन बीते दिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईजीएम शिमला में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. उनके निधन के बाद परिजन उनका पार्थिव शरीर लेकर पैतृक गांव पहुंचे, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए

आईडी भंडारी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी और पुष्प चक्र अर्पित की. आईडी भंडारी काफी समय से शिमला के कसुम्पटी में ही रह रहे थे. वह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं.

बिलासपुर में हासिल की प्रारंभिक शिक्षा

बता दें कि आईडी भंडारी मूलरूप से बिलासपुर के रहने वाले थे. आईडी भंडारी 11 अप्रैल 1954 को बिलासपुर के मंझ्यासु गांव में जन्मे थे. उनके पिता कांशीराम भंडारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे. आईडी भंडारी ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी की थी. जिसके बाद वे बिलासपुर कॉलेज से 1973 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और चंडीगढ़ से MA (ज्योग्राफी) पास करने के बाद पीएचडी की.

SDM से लेकर DGP तक का सफर

आईडी भंडारी ने 1980 में एचएएस की परीक्षा पास करने के बाद जोगिंदर नगर में एसडीएम पद पर सेवाएं दी. वर्ष 1982 आईपीएस की परीक्षा पास कर हिमाचल कैडर से आईपीएस बने. वर्ष 2011 में आईडी भंडारी हिमाचल पुलिस के महानिदेशक बने और 2014 में रिटायर हुए. उनकी पहचान एक दबंग अधिकारी की रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के पूर्व DGP आईडी भंडारी का निधन, IGMC शिमला में ली अंतिम सांस