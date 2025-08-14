शिमला: स्वतंत्रता दिवस का पर्व सिर्फ तिरंगे की शान और आज़ादी के जश्न का दिन नहीं, बल्कि प्रदेश में कर्मचारियों की उम्मीदों के सच होने का भी अवसर है. प्रदेश में इस बार मंडी जिला के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे.

इस समारोह के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार को सरकाघाट पहुंच गए हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें मुख्यमंत्री के भाषण पर टिकी हुई हैं. ऐसे में अगर आजादी के दिवस पर DA की घोषणा होती है, तो यह सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न में एक सुनहरी सौगात होगी, जो घर-घर में खुशियों के रंग बिखेर देगी. जिसको देखते हुए लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें आसमान छू रही हैं.

13 फीसदी DA देय

हिमाचल में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) के इंतजार में है. बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच, कर्मचारियों की नजरें अब 15 अगस्त को मंडी के सरकाघाट में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री टिकी हैं. प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का 13 फीसदी DA देय है. प्रदेश में कर्मचारियों को अभी DA की चार किस्तें दी जानी है, जो 1 जुलाई 2023 से 4 फीसदी, 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी, 1 जुलाई 2024 से 3 फीसदी और 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी DA देय है. वहीं, 1 जुलाई 2025 से फिर से कर्मचारियों DA की अगली किश्त बनने वाली है.

प्रदेश में इतने कर्मचारी और पेंशनर्ज

हिमाचल में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 है. इसी तरह से पेंशनरों की संख्या 1,78,218 है. ऐसे में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 3,65,558 हैं, जिनको आजादी के पर्व पर DA की घोषणा का इंतजार है.

