ETV Bharat / state

कुछ स्कूल लेक्चरर आदेशों को दिखा रहे ठेंगा, कार्रवाई की तैयारी में शिक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग अब आदेश न मानने वाले स्कूल लेक्चरर के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.

हिमाचल शिक्षा विभाग
हिमाचल शिक्षा विभाग (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कुछ स्कूल लेक्चरर शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं. शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद कुछ स्कूल लेक्चरर (न्यू) छठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे. शिक्षा विभाग ऐसे स्कूल लेक्चरर पर कार्रवाई की तैयारी कर चुका है. विभाग ने आज (गुरुवार) इस संदर्भ में एक ऑर्डर जारी किया है.

इस आदेश में सभी डिप्टी डायरेक्टर को 2 दिन के भीतर शिक्षा निदेशालय को ऐसे लेक्चरर के नाम भेजने को कहा गया है, जो छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं. डिप्टी डायरेक्टर से रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग इन टीचरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएगा.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की कॉपी
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की कॉपी (Order Copy)

23 जुलाई को जारी हुए थे आदेश

इससे पहले शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई को आदेश जारी किए थे. इन आदेशों में विभाग ने साफ किया कि न्यू स्कूल लेक्चरर छठी से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाएंगे. इससे पहले तक स्कूल लेक्चरर केवल 11वीं और 12वीं कक्षा को ही पढ़ाते रहे हैं. छठी से 10वीं कक्षा तक टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) पढ़ाते रहे हैं.

आरएंडपी में छठी से लेकर पढ़ाने का प्रावधान

शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को बदल दिया है. अब स्कूल लेक्चरर भी 6ठी से 12वीं ​​​​​​​कक्षा तक पढ़ाएंगे. इसका प्रावधान बाकायदा इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में किया जा चुका है. फिर भी कुछ स्कूल लेक्चरर इसका विरोध कर रहे हैं. अब शिक्षा विभाग ने आदेश न मानने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी लेक्चररों के नाम डिप्टी डायरेक्टरों को 2 दिन के भीतर शिक्षा निदेशालय को भेजने को कहा है.

ये भी पढ़ें: पुराना शिमला खो रहा आकर्षण, गाड़ियों ने पैदल रास्तों को भी कर रखा बाधित: हाईकोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENTHIMACHAL ACTION ON SCHOOL LECTURERSCHOOL LECTURER NOT FOLLOW ORDERSहिमाचल स्कूल लेक्चरर पर कार्रवाईHIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.