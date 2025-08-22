शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (Trained Graduate Teacher) लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे थे. अब जाकर उनका ये इंतजार खत्म हो गया है. हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 642 टीजीटी को प्रमोट करके प्रवक्ता बनाया गया है. शिक्षा विभाग के इस फैसले से सभी टीजीटी अध्यापकों में खुशी देख जा रही है.

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने टीजीटी को प्रमोशन का तोहफा दिया है. इस को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 642 टीजीटी पदोन्नत कर प्रवक्ता बना दिए हैं. इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत पदोन्नत शिक्षकों को जल्द से जल्द नए स्टेशन पर ज्वाइन करने को कहा गया है. शिक्षक लंबे समय से इस पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे.

टीजीटी से जिनको प्रमोशन मिली है, उनमें अंग्रेजी विषय के 78 टीजीटी, हिंदी के विषय के 128 टीजीटी, इतिहास के विषय के 92 टीजीटी, राजनीति विज्ञान के विषय के 125 टीजीटी, अर्थशास्त्र के विषय के 76 टीजीटी, कॉमर्स के विषय के 74 टीजीटी, गणित के विषय के 24 टीजीटी, भूगोल के विषय के 6 टीजीटी, संस्कृत के 3 विषय के टीजीटी, समाजशास्त्र के विषय के 8 टीजीटी, फिजिक्स के विषय के 1 टीजीटी, रसायन शास्त्र के विषय के 1 टीजीटी, विशेष रूप से सक्षम 26 टीजीटी को भी पदोन्नत कर प्रवक्ता बनाया गया है.

गौरतलब है कि टीजीटी अध्यापक काफी लम्बे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे. विभाग ने गुरुवार को इन अध्यापको को प्रमोशन देकर प्रवक्ता बना दिया है.

ये भी पढ़ें: इन पदों के लिए शिमला में होंगे कैंपस इंटरव्यू, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन