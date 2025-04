ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टा तस्करी करते हरियाणा का कांस्टेबल गिरफ्तार, 5 दिन की रिमांड पर आरोपी - SOLAN CHITTA SMUGGLING CASE

सोलन चिट्टा तस्करी मामला ( ETV Bharat )

April 8, 2025

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस ने नशा तस्करी मामले में हरियाणा के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है. ये कांस्टेबल कैथल के सीवन थाना में तैनात है. आरोपी के कब्जे से 157 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. हालांकि अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आरोपी कांस्टेबल किस उद्देश्य से ये नशा यहां लेकर आया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई एएसपी सोलन राजकुमार चंदेल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोलन शहर के दोहरी दीवाल में दो व्यक्ति घूम रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ने खाकी वर्दी भी पहन रखी है और वो कोई नशीली वस्तु बेचने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया. राजकुमार चंदेल, एएसपी सोलन (ETV Bharat)

