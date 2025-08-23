कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीते डेढ़ महीने से हो रही बारिश के चलते करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. वहीं, बात करें कुल्लू जिले की तो बारिश ने जिले को भी कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं. कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बारिश ने लोगों की जख्म और बढ़ा दिए हैं. सैंज घाटी के ग्रामीण इलाकों में लैंडस्लाइड के चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं. इसके अलावा यहां रास्ते भी टूट गए हैं. हालात अब ये है कि कई इलाकों में राशन की भी भारी किल्लत हो गई है.

कुल्लू में मानसून की त्रासदी (ETV Bharat)

बेघर होकर तंबुओं में रहने को मजबूर

आपदा प्रभावित लोगों ने लैंडस्लाइड के डर से अपने घर छोड़ दिए हैं और अब खेतों में तंबू लगाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं. वहीं, कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है. मणिकर्ण घाटी के बरशेणी पंचायत के शिल्हा गांव की बात करें तो यहां पर भी पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके चलते यहां पर 135 घरों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है. ऐसे में अब सभी लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं कि कब मौसम साफ होगा और कब उन्हें इस डर के साए से निजात मिलेगी.

"बंजार विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. आज भी बंजार विधानसभा में 24 से ज्यादा सड़कें गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हैं. किसानों के कृषि उत्पाद खेतों में सड़ रहे हैं, लेकिन सड़क खोलने की दिशा में भी कोई काम नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा कई गांव लैंडस्लाइड की जद में आ सकते हैं. ऐसे में लोगों के पुनर्वास की दिशा में भी सरकार को जल्द कदम उठाना चाहिए." - सुरेंद्र शौरी, विधायक, बंजार विधानसभा क्षेत्र

नदी-नालों पर बने पुल बाढ़ में बहे (Etv Bharat)

राशन की किल्लत से जूझ रहे लोग

जिला कुल्लू की सैंज घाटी के गाड़ा पारली पंचायत के शाकटी, मरोड़ और शुगाड़ गांव में डेढ़ माह से रास्ते खराब हैं. लैंडस्लाइड के कारण यहां सभी पैदल पुलिया भी बह गई हैं. इन तीनों गांवों के लिए अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है. जिसके चलते ग्रामीणों को शहर जाने के लिए 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. इन तीनों गांवों में करीब 60 परिवार रहते हैं. ऐसे में रास्ते खराब होने के चलते अब यहां पर राशन की किल्लत भी हो रही है.

"गांव में अब राशन की समस्या हो रही है, क्योंकि रास्ता न होने के कारण हम सैंज नहीं पहुंच पा रहे हैं. अगर कुछ दिनों में रास्ते ठीक नहीं हुए तो गांव में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. यही परेशानी इन दिनों ग्रामीणों को सताए जा रही है. हालांकि फोन के जरिए तहसीलदार को इस बारे में अवगत करवाया गया है और मांग रखी गई है है कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त हुए सभी रास्तों को ठीक किया जाए, ताकि ग्रामीणों को समय पर राशन मिल सके." - निर्मला देवी, वार्ड पंच, गाड़ा पारली पंचायत

लगातार हो रही लैंडस्लाइड से टूटे रास्ते (Etv Bharat)

रैला पंचायत में लैंडस्लाइड का डर

वहीं, सैंज घाटी के रैला पंचायत के शरण गांव में 20 परिवार रहते हैं. बीते डेढ़ माह से ये परिवार बेघर होकर तंबू में रहने को मजबूर हैं. डेढ़ माह पहले यहां पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ था. जिसके चलते लोगों के खेत और घर इसकी चपेट में कभी भी आ सकते हैं. ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां पर प्रभावित परिवारों के लिए सिर्फ तिरपाल की व्यवस्था की गई है. वहीं, सड़क और रास्ते खराब होने के कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

"लोगों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राशन की व्यवस्था भी लोगों को खुद करनी पड़ रही है, लेकिन रास्ते ठीक न होने के कारण बाजार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है. कुछ परिवार अपने खेतों में तंबू लगाकर रह रहे हैं. जबकि कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां रूके हुए हैं. यहां पर पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था करना लोगों के लिए दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है." - खिला देवी, प्रधान, रैला पंचायत

आपदा में कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त (Etv Bharat)

डर के साए में जी रहे 15 परिवार

वहीं, कुल्लू जिले की सैंज घाटी की धाउगी पंचायत की बात करें तो यहां पर भी शिआउगी गांव में 15 परिवार ऐसे हैं जो लैंडस्लाइड के डर के कारण अपने घरों से दूर रह रहे हैं. कुछ लोग तिरपाल के नीचे तो कुछ लोगो अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं. जबकि कुछ लोग किराए पर रहने को मजबूर हो गए हैं. लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

"बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं. रात के समय लोग डर के मारे यहां पर सो भी नहीं पा रहे हैं. प्रशासन द्वारा यहां पर नुकसान का जायजा तो लिया गया है, लेकिन लैंडस्लाइड से बचाव की दिशा में अभी तक कोई काम नहीं किया गया है." - विमला देवी, प्रधान, धाउगी पंचायत

घाटी में टूटी सड़कें, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत (Etv Bharat)

14 घरों में आई दरारें

वहीं, बात करें देहुरी धार पंचायत की तो यहां पर केउली, गोल और न्यूली गांव में 14 परिवार के घरों में दरारें आ गई है. यहां पर साल 2023 में भी जमीन धंस गई थी. उस दौरान भी प्रशासन द्वारा सिर्फ रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन आगामी समय के लिए कोई कार्य नहीं किया गया. डेढ़ महीने से हो रही बारिश के चलते यहां फिर से खेतों और घरों में दरार बढ़ गई हैं.

"14 परिवारों के घरों में दरारें आ गई हैं. इस बारे में प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई काम नहीं हुआ है. हालांकि प्रशासन ने यहां पर भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो टीम यहां नहीं आई है. अगर आने वाले समय में भी ऐसे ही बारिश होती रही तो यहां पर लोगों का अपने ही घरों के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा." - भगत राम, प्रधान, देहुरी धार पंचायत

पहाड़ी पर खिसक रही चट्टानें (Etv Bharat)

कंक्रीट सुरक्षा दिवार की मांग

कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के बरशैणी पंचायत के शिल्हा गांव में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है. साल 2023 से ये समस्या बढ़ रही है और इस बार की बारिश में फिस यहां पर जमीन का धंसना शुरू हो गया है. जमीन में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई है और लैंडस्लाइड नदी से ऊपर शिल्हा गांव की ओर बढ़ रहा है. शिल्हा गांव में करीब 135 परिवार रहते हैं. लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के खतरे के चलते 135 परिवार वाला गांव आज खतरे की जद में है. शिल्हा गांव के ग्रामीण हुकुम सिंह, बुधराम,पूर्ण चन्द, संगतराम, ठाकर दास, छपे राम ने मांग की है कि शिल्हा गांव के बचाव के लिए नदी के किनारे कंक्रीट की सुरक्षा दिवार लगाई जाए. जिससे गांव का बचाव हो सके. ग्रामीणों ने बताया कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने साल 2023 की आपदा के बाद प्राकलन तैयार किया था, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया है.