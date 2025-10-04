ETV Bharat / state

डेढ़ माह से आपदा का दंश झेल रहे पीड़ित परिवार, बेघर हुए प्रभावितों की अब सरकार से दरकार

हिमाचल का एक गांव डेढ़ माह से मानसून में आई आपदा की मार झेल रहा है.

Hamirpur Chabutra village landslide
आपदा की मार झेल रहा हमीरपुर का गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 4:43 PM IST

5 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश को इस बार मानसून सीजन ने कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं. प्रदेश में आई बरसाती आपदा के कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. उनका सब कुछ आपदा में बर्बाद हो गया है और अब सहारा है तो सिर्फ प्रशासन और सरकार से मिल रही मदद का. बेघर हुए ये परिवार अब सरकार से जमीन मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि फिर से अपने आशियानों को बसा सकें. ऐसा ही हाल हमीरपुर जिले के चबूतरा गांव का है. जहां मानसून ने ऐसा कहर मचाया कि पूरे गांव का अस्तित्व ही खतरे में आ गया.

गांव की धंस गई थी जमीन

चबूतरा गांव में डेढ़ महीने पहले आई भीषण आपदा के बाद अभी तक प्रभावित परिवारों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है. गांव में डेढ़ माह पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 5 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे. जबकि 15 से 20 घरों पर खतरा मंडराने लगा था. इसके अलावा करीब डेढ़ किलोमीटर तक का क्षेत्र जमीन धंसने की वजह से प्रभावित हुआ था. आपदा के चलते कई परिवारों ने अपना सबकुछ खो दिया. आज स्थिति ये है कि कुछ परिवार रेस्ट हाउस में, कुछ स्कूल परिसर में और 4 परिवार पंचायत घर में रहने को मजबूर हैं. आपदा प्रभावित ये परिवार एक ही छत के नीचे गुजारा कर रहे हैं.

हमीरपुर जिले के चबूतरा गांव के प्रभावित परिवारों की मांग (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार के सदस्य नरोत्तम दास ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "चार परिवार पंचायत घर में रह रहे हैं. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है. सब कुछ बर्बाद हो गया है. मकान दोबारा बनाने के लिए सरकार को जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए."

प्रभावितों ने की सुरक्षित जमीन की मांग

प्रभावित परिवारों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से तीनों समय खाने-पीने का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों को यहां रहने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक ही हॉल में जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है. परिवारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द नई जमीन आवंटित की जाए, ताकि वे फिर से अपना घर बना सकें और दोबारा से सामान्य जीवन शुरू कर सकें.

'आपदा का समय बहुत दर्दनाक'

इसी तरह से आपदा प्रभावित सपना और पूजा ने बताया कि "पंचायत घर में छोटे-छोटे बच्चों समेत 4 परिवार समय काट रहे हैं. जगह कम होने के कारण बहुत मुश्किल हो रही है. बच्चों को स्कूल भेजने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं." उन्होंने कहा कि "आपदा का समय बहुत ही दर्दनाक रहा है. अब प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि जल्द जमीन मिले और हम अपने घर बनाएं."

"जिला प्रशासन आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है. मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रभावित परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े." - अमरजीत सिंह, डीसी हमीरपुर

'घर-जमीन के बिना परिवार बेसहारा'

केवल कृष्ण ने बताया कि "आपदा के बाद से ही पंचायत घर में ही रहना पड़ रहा है. प्रशासन हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन एक ही जगह पर इतने लोगों का रहना बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बन गया है." वहीं, किशोरी लाल का कहना है कि "प्रशासन राशन तो दे रहा है, लेकिन घर और जमीन के बिना सभी परिवार बेसहारा हो गए हैं. आपदा के दौरान करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है. कई घर जमींदोज हो गए हैं और जमीन धंस गई है. सरकार से मांग है कि प्रभावित परिवारों को जल्द स्थायी जमीन मुहैया करवाई जाए."

'मानसिक दबाव- बीमारियों का डर'

बता दें कि चबूतरा गांव के हालात आज भी बेहद चिंताजनक है. पंचायत घर में रहने वाले परिवारों का कहना है कि मुश्किलों से भरे इस दौर में जिला प्रशासन की मदद से उनका गुजारा चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी इंतजाम है. लंबे समय तक इन हालातों में रह पाना संभव नहीं है. आपदा प्रभावितों का कहना है कि प्रशासन ने खाने-पीने की सुविधा तो दी है, लेकिन उनके स्थायी निवास की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है. एक ओर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, दूसरी ओर मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है, बीमारियों का भी डर सता रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जमीन उपलब्ध करवाती है, तो वे फिर से अपने घर बनाकर जिंदगी को पटरी पर ला सकें.

प्रभावित परिवारों को आश्वासन देते हुए डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि "प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री, अस्थायी आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. प्रशासन और सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी."

HIMACHAL DISASTERDISASTER IN HAMIRPUR VILLAGEHAMIRPUR CHABUTRA VILLAGE LANDSLIDELANDSLIDE AFFECTED FAMILIES DEMANDSHAMIRPUR LANDSLIDE

