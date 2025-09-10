ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन होगी भारी बारिश, अब तक 4156.27 करोड़ का नुकसान, 378 लोगों की मौत...40 अभी भी लापता

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन इस साल जाते-जाते भी जमकर तबाही मचा रहा है. बरसात का मौसम खत्म होने में अभी सितंबर माह बाकी है. इस साल सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश के रेड अलर्ट और त्रासदी के साथ हुई है. अभी भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है. मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक 4156.27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. अभी सितंबर माह के 20 दिन बाकी हैं, ऐसे में नुकसान का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. प्रदेशभर में लोग आपदा से त्रस्त हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है.

मौसम विभाग का अलर्ट

हिमाचल में 15 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेशभर में 15 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. ऐसे में प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश के चलते फिर से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. भारी बारिश के चलते पहले ही प्रदेशभर में हालात बद से बदतर हो गए हैं. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी लोगों में दहशत पैदा कर रही है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही

हिमाचल में 20 जून को मानसून की एंट्री से लेकर 09 सितंबर तक प्रदेशभर में सरकारी और निजी संपत्ति को 4156.27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. तबाही की सबसे ज्यादा मार इस बार कांगड़ा, मंडी, चंबा, ऊना और कुल्लू जिले ने झेली हैं. कांगड़ा जिले में अब तक 1383.80 करोड़, मंडी जिले में 1285.89 करोड़, चंबा जिले में 1109.71 करोड़, ऊना जिले में 953.97 करोड़ और कुल्लू जिले में 919.57 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में 772.68 करोड़, शिमला जिले में 672.48 करोड़, बिलासपुर जिले में 651.65 करोड़, सोलन जिले में 641 करोड़, सिरमौर जिले में 208 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.