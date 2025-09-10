ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन होगी भारी बारिश, अब तक 4156.27 करोड़ का नुकसान, 378 लोगों की मौत...40 अभी भी लापता

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

HIMACHAL DISASTER 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 10:38 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 10:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन इस साल जाते-जाते भी जमकर तबाही मचा रहा है. बरसात का मौसम खत्म होने में अभी सितंबर माह बाकी है. इस साल सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश के रेड अलर्ट और त्रासदी के साथ हुई है. अभी भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है. मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक 4156.27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. अभी सितंबर माह के 20 दिन बाकी हैं, ऐसे में नुकसान का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. प्रदेशभर में लोग आपदा से त्रस्त हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है.

मौसम विभाग का अलर्ट

हिमाचल में 15 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेशभर में 15 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. ऐसे में प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश के चलते फिर से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. भारी बारिश के चलते पहले ही प्रदेशभर में हालात बद से बदतर हो गए हैं. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी लोगों में दहशत पैदा कर रही है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही

हिमाचल में 20 जून को मानसून की एंट्री से लेकर 09 सितंबर तक प्रदेशभर में सरकारी और निजी संपत्ति को 4156.27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. तबाही की सबसे ज्यादा मार इस बार कांगड़ा, मंडी, चंबा, ऊना और कुल्लू जिले ने झेली हैं. कांगड़ा जिले में अब तक 1383.80 करोड़, मंडी जिले में 1285.89 करोड़, चंबा जिले में 1109.71 करोड़, ऊना जिले में 953.97 करोड़ और कुल्लू जिले में 919.57 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में 772.68 करोड़, शिमला जिले में 672.48 करोड़, बिलासपुर जिले में 651.65 करोड़, सोलन जिले में 641 करोड़, सिरमौर जिले में 208 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान

(20 जून 2025- 09 सितंबर 2025)

जिला नुकसान (करोड़ों में)
कांगड़ा1383.80
मंडी 1285.89
चंबा1109.71
ऊना 953.97
कुल्लू919.57
हमीरपुर772.68
शिमला 672.48
बिलासपुर651.65
सोलन641
सिरमौर 208
किन्नौर 136.15
लाहौल-स्पीति38.06
कुल4156.27

प्रदेशभर में 6556 घर क्षतिग्रस्त

वहीं, आपदा के प्रकोप से प्रदेशभर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से प्रदेश में हर ओर तबाही का मंजर है. लोगों की आंखों के सामने उनके अपने और उनके आशियाने इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं. 20 जून से लेकर 09 सितंबर तक इस आपदा में 378 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं और 437 लोग जख्मी हुए हैं. इसके अलावा भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण प्रदेशभर में 1237 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जिसमें 489 पक्के मकान और 748 कच्चे मकान शामिल हैं. वहीं, 5319 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिनमें 1648 पक्के घर और 3671 कच्चे घर शामिल हैं. जबकि प्रदेशभर में 469 दुकानों/फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है और 5469 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

हिमाचल में में नुकसान

(20/06/2025- 09/09/2025)

विभाग नुकसान (करोड़ों में)
लोक निर्माण विभाग2518.54
जल शक्ति विभाग1287.23
बिजली बोर्ड139.46
कृषि विभाग 51.64
बागवानी विभाग27.43

PWD को 2518.54 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. 20 जून से लेकर 09 सितंबर तक प्रदेश में आई आपदा से पीडब्ल्यूडी को 2518.54 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में अभी तक 680 सड़कें बंद हैं. जिन पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है. जबकि 4 नेशनल हाईवे पर भी यातायात अवरुद्ध है. वहीं, जल शक्ति विभाग की 423 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं. जिससे आईपीएच विभाग को अब तक 1287.23 करोड़ का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ का नुकसान, कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ें: बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में सड़क न होने से लोग परेशान
Last Updated : September 10, 2025 at 10:43 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN ALERT IN HIMACHALHIMACHAL WEATHER FORECASTHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL WEATHER UPDATEHIMACHAL DISASTER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.