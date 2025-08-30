ETV Bharat / state

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां? - HIMACHAL LANDSLIDE

हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई मकानों पर खतरा मंडराने लगा है. आगामी दिनों में भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है.

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 1:46 PM IST

कुल्लू/मंडी/रामपुर: हिमाचल में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में अब तक करीब 2774 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. प्रदेशभर में लैंडस्लाइड और नदी-नालों में आई बाढ़ के चलते 2 नेशनल हाईवे और 914 सड़कें बंद पड़ी हैं. अब तक मानसून सीजन में 317 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं. प्रदेशभर में कई लोगों को आशियाने इस बरसात की भेंट चढ़ गए हैं, तो कई के घर अब रहने लायक ही नहीं बचे हैं.

कुल्लू जिले में बारिश की तबाही

वहीं, कुल्लू जिले में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ है. लग घाटी के बागन गांव में पहाड़ी से लगातार बड़ी-बड़ी चट्टानें नीचे गिर रही हैं. जिससे गांव में 40 घरों में दरारें आ गई हैं. ऐसे में इन 40 परिवारों को मजबूरन अपने आशियाने छोड़ने पड़े. इन सभी परिवारों ने फिलहाल स्कूल या अपने रिश्तेदारों के घरों पर शरण ली है. वहीं, अगर इसी तरह से आगामी दिनों में बारिश जारी रही तो ये सभी घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ सकते हैं.

Himachal Disaster 2025
बागन गांव में 40 घरों में आई दरारें (ETV Bharat)

जिला मुख्यालय से कटा संपर्क

ग्रामीणों ने बताया कि बागन गांव में बीते कई दिनों से दरारें आने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी चपेट में अब 40 मकान आ गए हैं. हालांकि बीते दिन प्रशासनिक टीम इन घरों का जायजा लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी चट्टान खिसक कर तेजी से पेड़ों को उखाड़ते हुए गांव की ओर आ गई. गनीमत रही कि इस दौरान चट्टान बीच में ही अचानक दो-फाड़ हो गई. जिसके चलते इसकी रफ्तार कम हो गई. वहीं, मकान में आई दरारों के कारण ये घर रहने लायक नहीं बचे हैं. इनमें एक से चार इंच तक दरारें आ गई हैं. गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है. गांव तक पहुंचने के लिए दो से ढाई घंटे की खड़ी चढ़ाई, ऊबड़-खाबड़ और जोखिम भरे रास्ते से जाना पड़ रहा है. इसके अलावा जिला मुख्यालय से बागन गांव को जोड़ने वाली कुल्लू-बढ़ई-पीज सड़क जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हुई है. इससे गांव का संपर्क कट गया है. दो दिन और बारिश रही तो ग्रामीणों तक राशन कैसे पहुंच पाएगा, इसकी चिंता भी ग्रामीणों को सता रही हैं.

बागन गांव निवासी शांता देवी, विजय कुमार, कर्ण सिंह ने बताया, "भारी बारिश के कारण घरों में दरारें आ गई हैं. पूरे गांव पर ढहने का खतरा बना है. कई परिवारों को घर छोड़कर स्कूल और रिश्तेदारों के यहां रहना पड़ रहा है. मगर इन जगहों पर भी वो कितने दिन तक रहेंगे. बागन गांव के साथ बढ़ई नाला बहता है. जिस कारण भूमि कटाव लगातार जारी है. इसका तटीकरण होने से गांव को बचाया जा सकता है. घरों में दरारें आने का कारण भी नाले के जलस्तर से भूमि कटाव होना है."

6 दुकानों में घुसा मलबा-पानी

वहीं, बात करें मंडी जिले की तो इस बार मानसून ने सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले में ही मचाई है. मंडी जिले के गोहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत नांडी में बीती रात को बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के कारण कटवांढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ गया. जिसकी चपेट में आने से कट स्टोन की एक इंडस्ट्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इसके अलावा 6 दुकानों में भी पानी और मलबा घुस गया है. एक कार भी नाले के तेज बहाव में बह गई है.

"रात करीब दस बजे पंचायत में जोरदार बारिश शुरू हुई. जिसके कारण कटवांढ़ी नाले में उफान आ गया. जिस तरफ से यह नाला बहकर आता है, उस तरफ ऊपर कहीं पहाड़ी पर बादल फटने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नाले में इतना अधिक पानी पहले कभी नहीं देखा. लोग पहले ही सचेत हो गए थे और हर परिस्थिति पर नजर रखे हुए थे. गनीमत रही की इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ." - फत्ता राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नांडी

Himachal Disaster 2025
रामपुर में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर (ETV Bharat)

लैंडस्लाइड से 4 घर क्षतिग्रस्त

रामपुर उपमंडल में भी बीती रात हुई भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. पटवार वृत देवठी के शील प्रोग गांव में बीती रात भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है. इस लैंडस्लाइड के कारण गांव में तीन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. प्रभावितों में शील प्रोग गांव के निवासी तुलसीदास, लेखराज और हरीश कुमार शामिल हैं. गनीमत रही की इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि इन तीन घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोगों ने इन घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई. वहीं, थला में भी एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और तीन लोगों को चोटें आई हैं. जिन्हें प्रशसन की टीम द्वारा प्राथमिक इलाज मुहैया करवाया गया है.

Himachal Disaster 2025
शील प्रोग में लैंडस्लाइड की चपेट में आए मकान (ETV Bharat)

घरों में आई दरारें

स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती देर रात हुई भारी बारिश के चलते अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा. जिससे आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया. ग्रामीणों ने समय रहते घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ग्रामीणों ने बताया कि प्रभावित परिवारों के घरों की दीवारें और छतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. जबकि घर के बाकी हिस्सों में भी दरारें आ गई हैं.

"शील प्रोग में तीन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और थला में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है. इसके साथ-साथ थला में तीन लोगों को चोटें आई हैं. जिसका प्राथमिक उपचार मौके पर विभाग की टीम द्वारा किया गया है. वहीं, प्रभावित परिवारों 10-10 हजार रुपए के तौर पर राहत राशि प्रदान कर दी गई है." - अनमोल शर्मा, नायब तहसीलदार तकलेच

भारी बारिश का अलर्ट

वहीं, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान सतर्क रहें और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है. चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी और शिमला में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 2 सितंबर तक प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में लोगों से नदी-नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.

