शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. प्रदेश में जगह-जगह लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे और आंतरिक सड़कें बाधित हो गई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क टूटने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश रहने की चेतावनी जारी की है. जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से अब तक 3042.07 करोड़ का नुकसान हुआ है. जो पिछले आठ सालों में वर्ष 2023 के बाद हुआ दूसरा सबसे अधिक नुकसान का आंकड़ा है.

मंडी जिले में 1231.64 करोड़ का नुकसान

मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है. जिले में अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा जिले में भी नुकसान का आंकड़ा 1029.17 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, बिलासपुर जिले में 257.87 करोड़, चंबा में 422.84 करोड़, हमीरपुर में 493.84 करोड़, किन्नौर में 133.25 करोड़, कुल्लू में 713.77 करोड़, लाहौल स्पीति में 33.20 करोड़, शिमला में 364.99 करोड़, सिरमौर में 133.06 करोड़, सोलन में 163.30 करोड़ और ऊना जिले में अब तक 574.35 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में अभी मानसून की विदाई में एक महीने का समय शेष बचा है. ऐसे में नुकसान का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है.

320 लोगों ने गंवाई जान

हिमाचल प्रदेश में मानसून के जारी कहर में अब तक 320 लोग अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं, 40 लोग लापता हैं और 377 लोग जख्मी हुए हैं. इसी तरह से भारी बरसात ने अभी तक 4041 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 824 कच्चे और पक्के घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 3217 घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 3346 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 467 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में 3 हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं.

पीडब्ल्यूडी को 1693.68 की चपत

हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को अभी तक सबसे अधिक 1693.68 का नुकसान हुआ है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को भी पेयजल योजनाओं के बाढ़ की चपेट में आने और लैंडस्लाइड की वजह से लाइनें टूटने से 1070.43 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी अब तक 139.46 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है. वहीं, फसलें बर्बाद होने से कृषि को भी 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से बागवानी को भी 27.43 करोड़ की क्षति हुई है.