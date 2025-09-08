ETV Bharat / state

हिमाचल में आपदा की मार! अब तक 4080 करोड़ का नुकसान, 366 लोगों की मौत...820 सड़कें बंद

हिमाचल में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 11:17 AM IST

5 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने इस साल जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. खासकर ग्रामीण इलाके आपदा की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं. भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण रास्ते टूट गए हैं. जिससे कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है. कुछेक ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है. पुल से लेकर पैदल रास्ते तक, सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं. प्रदेशभर में 820 सड़कें बंद हैं. प्रदेशभर को अब तक 4080.97 करोड़ की चपत लग चुकी है. जहां एक ओर प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है. वहीं, बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान लोगों को डरा रहा है.

Himachal Disaster 2025
भारी बारिश ने मचाई तबाही (ETV Bharat)

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिताएं भी बढ़ा दी हैं. बीते रोज भी प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

Himachal Disaster 2025
लैंडस्लाइड से कई आशियानें उजड़े (ETV Bharat)

कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल प्रदेश में 20 जून 2025 को मानसून की एंट्री से लेकर 7 सितंबर 2025 तक निजी और सरकारी संपत्ति को 4080.97 करोड़ का नुकसान हो चुका है. भारी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही कांगड़ा जिले में मचाई है. जिले में अब तक 1362.04 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, इस बरसात में मंडी जिले में 1263.64 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा चंबा जिले में 1107.94 करोड़, ऊना जिले में 913.82 करोड़, कुल्लू जिले में 895.57 करोड़, हमीरपुर जिले में 743.48 करोड़, शिमला जिले में 626.63 करोड़, सोलन जिले में 611.20 करोड़, बिलासपुर जिले में 588.45 करोड़, सिरमौर जिले में 205.75 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 38.06 करोड़ का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान

(20/06/2025 - 07/09/2025)

जिला नुकसान (करोड़ों में)
कांगड़ा1362.04
मंडी1263.64
चंबा1107.94
ऊना913.82
कुल्लू 895.57
हमीरपुर 743.48
शिमला 626.63
सोलन611.20
बिलासपुर588.45
सिरमौर205.75
किन्नौर 136.15
लाहौल-स्पीति 38.06
कुल4080.97

प्रदेशभर में 6271 घर क्षतिग्रस्त

इस साल मानसून सीजन में प्रदेशभर में 366 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके अलावा 426 लोग घायल हुए हैं. इस साल आई आपदा में 41 लोग लापता हो गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. वहीं, प्रदेशभर में 1194 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें 478 पक्के और 716 कच्चे घर शामिल हैं. जबकि 5077 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. जिसमें 1531 पक्के और 3546 कच्चे घर शामिल हैं. इसके अलावा 460 दुकानें/फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. प्रदेशभर में 5284 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.

Himachal Disaster 2025
क्षतिग्रस्त सड़कें (ETV Bharat)

PWD को सबसे ज्यादा नुकसान

वहीं, इस साल मानसून सीजन में लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. 20 जून 2025 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक पीडब्ल्यूडी को 2518.54 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में 820 सड़कें बंद हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग की भी 356 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं. विभाग को अब तक 1254.92 करोड़ का नुकसान हुआ है. जबकि बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ और कृषि विभाग को 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में नुकसान

(20/06/2025 - 07/09/2025)

विभाग नुकसान (करोड़ों में)
लोक निर्माण विभाग2518.54
जल शक्ति विभाग1254.92
बिजली बोर्ड 139.46
बागवानी विभाग 27.43
कृषि विभाग 11.45

कुल्लू में सबसे ज्यादा सड़कें बंद

हिमाचल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और बाढ़ के कारण प्रदेशभर में सड़कों को नुकसान पहुंचा है. प्रदेशभर में 824 सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हैं. इसके साथ ही 3 नेशनल हाईवे भी बंद हैं. पीडब्ल्यूडी द्वारा इन सड़कों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस सालों सड़कों को आपदा के चलते खासा नुकसान पहुंचा है. सबसे ज्यादा सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं. जिले में 225 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे (NH-03 और NH-305) बंद है. इसके अलावा मंडी जिले में 188 सड़कें, शिमला जिले में 141, चंबा जिले में 88, सिरमौर जिले में 52, कांगड़ा जिले में 44, ऊना जिले में 25 सड़कें और एक नेशनल हाईवे-70, बिलासपुर जिले में 24, सोलन जिले में 17, लाहौल-स्पीति जिले में 9, किन्नौर जिले में 4 और हमीरपुर जिले में 3 सड़कें बंद हैं.

हिमाचल में बंद सड़कें
जिला बंद सड़कें
कुल्लू 225
मंडी 188
शिमला 141
चंबा 88
सिरमौर 52
कांगड़ा 44
ऊना 25
बिलासपुर 24
सोलन17
लाहौल-स्पीति09
किन्नौर04
हमीरपुर03

ये भी पढ़ें: सात दिनों से न बिजली, न पानी और न ही संचार सुविधा, हालात गंभीर, जनता की गुहार- कुछ करो सरकार

ये भी पढ़ें: इस दिन पीएम मोदी का हिमाचल दौरा प्रस्तावित, हिमाचल सरकार सौंपेगी नुकसान की रिपोर्ट

