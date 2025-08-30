ETV Bharat / state

बरसात का तांडव! 2774 करोड़ का नुकसान, 317 लोगों की मौत, 4 जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज - HIMACHAL MONSOON LOSS

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है.

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 10:00 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बरसात का तांडव अभी जारी है. जाते-जाते मानसून हिमाचल को गहरे जख्म देकर जा रहा है. प्रदेश में अब तक करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. जगह-जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई है. कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. सैकड़ों की तादाद में यात्री सड़कें अवरुद्ध होने के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं. नेशनल हाईवे भी आपदा की मार झेल रहे हैं. लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे पर भी यातायात अवरुद्ध हैं. कई लोग आपदा की चपेट में आकर काल का ग्रास बन गए. जबकि कई लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने ही उजड़ गए. जिससे लोग अब बेघर होकर रास्ते पर आ गए हैं.

अभी जारी रहेगी बारिश की मार

मौसम विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज भी प्रदेश में चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, मंडी और शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. जबकि अन्य जिलों में भारी बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा 31 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 1 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट है. जबकि 2 सितंबर को मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर से भारी बारिश से प्रदेश को राहत मिलेगी.

स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

वहीं, आज प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के चलते 4 जिलों में प्रशासन द्वारा सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. कुल्लू जिले में कुल्लू, मनाली और बंजार में आज सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिले में भी भारी बारिश के अलर्ट के कारण स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. प्रशासन के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें. इसके लिए ये फैसला लिया गया है. इन चार जिलों के अलावा बाकी सभी जिलों में शिक्षण संस्थान सुचारू हैं.

HIMACHAL SCHOOL COLLEGE CLOSED
स्कूल-कॉलेज बंद (Notification)

प्रदेश में 914 सड़कें बंद

हिमाचल में भारी बारिश और इसके चलते आई आपदाओं से प्रदेशभर में 2 नेशनल हाईवे और 914 सड़कें बंद हैं. सबसे ज्यादा चंबा जिले में 265 सड़कें बंद हैं. वहीं, मंडी जिले में 222 सड़कें अवरुद्ध हैं. इसके अलावा कुल्लू में 160 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे (एनएच-03 और एनएच-305) बंद हैं. जबकि सिरमौर में 96, कांगड़ा में 60, शिमला में 47, ऊना में 23, लाहौल-स्पीति में 21, सोलन में 12 और बिलासपुर में 8 सड़कें बंद हैं.

जिलाबंद सड़कें बंद नेशनल हाईवे
चंबा 265-
मंडी 222 -
कुल्लू 1602
सिरमौर96-
कांगड़ा 60-
शिमला47-
ऊना 23-
लाहौल-स्पीति 21-
सोलन 12-
बिलासपुर8-
कुल9142

2774 करोड़ का नुकसान

हिमाचल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 जून 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक प्रदेश को भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण करीब 2774 करोड़ का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को 1530 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग को 9668 करोड़, बिजली विभाग को 1394 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, इस मानसून में सबसे ज्यादा मंडी जिले में 1,231 करोड़ का नुकसान हुआ है.

Himachal Disaster 2025
हिमाचल में क्षतिग्रस्त सड़कें (ETV Bharat)

40 लोग अभी भी लापता

इस साल भी मानसून हिमाचल को कभी न भरने वाले जख्म दे गया है. प्रदेश भर में इस मानसून सीजन में 317 लोग काल का ग्रास बन गए. इसके अलावा 374 लोग घायल हुए हैं. जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं, इस साल आई आपदा में 339 पक्के और 456 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जबकि 953 पक्के घरों को और 2141 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 2141 दुकाने व फैक्ट्रियां, 16 झोपड़ियां, 3486 गोशालाएं और 75 शमशानघाट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

