ETV Bharat / state

हिमाचल आपदा में 9230 घर बने खंडहर! इस जिले में मची भयंकर तबाही

हिमाचल में मानसून सीजन में इस साल सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिले को हुआ है. जिले में अब तक 2388.14 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. जबकि कांगड़ा जिले में 2036.27 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. इसके अलावा शिमला जिले में 1969.13 करोड़, मंडी जिले में 1482.68 करोड़, ऊना जिले में 1213.22 करोड़, कुल्लू जिले में 1049.07 करोड़, हमीरपुर जिले में 1007.26 करोड़, बिलासपुर जिले में 963.79 करोड़, सोलन जिले में 878.95 करोड़, सिरमौर जिले में 248.65 करोड़, किन्नौर जिले में 153.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 121.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री से लेकर अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान हो चुका है. हालांकि आज मानसून सीजन ने प्रदेश से विदाई ले ली है. ऐसे में प्रदेश में अब भारी बारिश और बरसात में होने वाली आपदाओं से राहत मिली है. मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है. ऐसे में प्रदेश में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने की तैयारी में है.

थुनाग बाजार में तबाही का मंजर (ETV Bharat)

50 लोग अभी भी लापता

इस साल बरसात के सीजन के दौरान 454 लोग काल का ग्रास बन गए हैं. जबकि 498 लोग घायल हुए हैं और 50 लोग अभी भी लापता हैं. मानसून सीजन में सबसे ज्यादा मौतें चंबा और मंडी जिले में हुई हैं. चंबा जिले में 68 लोगों की मौत हुई है, 42 लोग घायल हैं और 5 लोग लापता हैं. जबकि मंडी जिले में 67 लोगों की मौत हुई है, 56 लोग घायल हुए हैं और 30 लापता हैं. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 57 लोग जान गंवा चुके हैं, 4 जख्मी हुए हैं और 2 लापता हैं. कुल्लू जिले में 49 की मौत, 28 घायल और 2 लापता हैं. शिमला जिले में 48 लोग काल का ग्रास बने, 57 घायल हुए और 3 लापता हैं. सोलन जिले में 32 की मौत हुई है और 121 घायल हुए. किन्नौर जिले में 30 लोगों की मौत, 26 लोग घायल और 3 लापता है. ऊना जिले में 29 की मौत हुई है और 60 घायल हुए हैं. बिलासपुर जिले में 24 लोगों की मौत और 37 लोग घायल हुए. सिरमौर जिले में 23 की मौत, 19 घायल और 4 लोग लापता हैं. हमीरपुर जिले में अब तक 17 लोगों की मौत और 31 घायल हुए हैं. लाहौल-स्पीति जिले में 10 लोगों की मौत, 17 घायल और 1 लापता है.

हिमाचल मानसून आपदा 2025 जिला मौत घायल लापता चंबा 68 42 5 मंडी 67 56 30 कांगड़ा 57 4 2 कुल्लू 49 28 2 शिमला 48 57 3 सोलन 32 121 - किन्नौर 30 26 3 ऊना 29 60 - बिलासपुर 24 37 - सिरमौर 23 19 4 हमीरपुर 17 31 - लाहौल-स्पीति 10 17 1 कुल 454 498 50

लैंडस्लाइड के बाद घर में घुसा मलबा (ETV Bharat)

प्रदेशभर में 9230 घर क्षतिग्रस्त

हिमाचल में इस साल भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से 9230 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिसमें 1736 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं. जबकि 7494 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. सबसे ज्यादा घरों को नुकसान मंडी जिले में पहुंचा है. मंडी जिले में 2473 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, बिलासपुर जिले में 512 घर, चंबा जिले में 958 घर, हमीरपुर जिले में 655 घर, कांगड़ा जिले में 1815 घर, किन्नौर जिले में 10 घर, कुल्लू जिले में 166 घर, लाहौल-स्पीति जिले में 70 घर, शिमला जिले में 920 घर, सिरमौर जिले में 135 घर, सोलन जिले में 426 घर और ऊना जिले में 1090 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं.