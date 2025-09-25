ETV Bharat / state

हिमाचल आपदा में 9230 घर बने खंडहर! इस जिले में मची भयंकर तबाही

हिमाचल में मानसून की तबाही से जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है.

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
September 25, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री से लेकर अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान हो चुका है. हालांकि आज मानसून सीजन ने प्रदेश से विदाई ले ली है. ऐसे में प्रदेश में अब भारी बारिश और बरसात में होने वाली आपदाओं से राहत मिली है. मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है. ऐसे में प्रदेश में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने की तैयारी में है.

किस जिले में कितना नुकसान?

हिमाचल में मानसून सीजन में इस साल सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिले को हुआ है. जिले में अब तक 2388.14 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. जबकि कांगड़ा जिले में 2036.27 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. इसके अलावा शिमला जिले में 1969.13 करोड़, मंडी जिले में 1482.68 करोड़, ऊना जिले में 1213.22 करोड़, कुल्लू जिले में 1049.07 करोड़, हमीरपुर जिले में 1007.26 करोड़, बिलासपुर जिले में 963.79 करोड़, सोलन जिले में 878.95 करोड़, सिरमौर जिले में 248.65 करोड़, किन्नौर जिले में 153.65 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 121.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान
जिलानुकसान (करोड़ों में)
चंबा2388.14
कांगड़ा2036.27
शिमला1969.13
मंडी1482.68
ऊना 1213.22
कुल्लू1049.07
हमीरपुर1007.26
बिलासपुर963.79
सोलन 878.95
सिरमौर248.65
किन्नौर 153.65
लाहौल-स्पीति121.80
कुल4881.21
Himachal Disaster 2025
थुनाग बाजार में तबाही का मंजर (ETV Bharat)

50 लोग अभी भी लापता

इस साल बरसात के सीजन के दौरान 454 लोग काल का ग्रास बन गए हैं. जबकि 498 लोग घायल हुए हैं और 50 लोग अभी भी लापता हैं. मानसून सीजन में सबसे ज्यादा मौतें चंबा और मंडी जिले में हुई हैं. चंबा जिले में 68 लोगों की मौत हुई है, 42 लोग घायल हैं और 5 लोग लापता हैं. जबकि मंडी जिले में 67 लोगों की मौत हुई है, 56 लोग घायल हुए हैं और 30 लापता हैं. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 57 लोग जान गंवा चुके हैं, 4 जख्मी हुए हैं और 2 लापता हैं. कुल्लू जिले में 49 की मौत, 28 घायल और 2 लापता हैं. शिमला जिले में 48 लोग काल का ग्रास बने, 57 घायल हुए और 3 लापता हैं. सोलन जिले में 32 की मौत हुई है और 121 घायल हुए. किन्नौर जिले में 30 लोगों की मौत, 26 लोग घायल और 3 लापता है. ऊना जिले में 29 की मौत हुई है और 60 घायल हुए हैं. बिलासपुर जिले में 24 लोगों की मौत और 37 लोग घायल हुए. सिरमौर जिले में 23 की मौत, 19 घायल और 4 लोग लापता हैं. हमीरपुर जिले में अब तक 17 लोगों की मौत और 31 घायल हुए हैं. लाहौल-स्पीति जिले में 10 लोगों की मौत, 17 घायल और 1 लापता है.

हिमाचल मानसून आपदा 2025
जिला मौतघायल लापता
चंबा68425
मंडी 675630
कांगड़ा5742
कुल्लू4928 2
शिमला48573
सोलन32121-
किन्नौर30263
ऊना2960-
बिलासपुर2437-
सिरमौर23194
हमीरपुर1731-
लाहौल-स्पीति10171
कुल45449850
Himachal Disaster 2025
लैंडस्लाइड के बाद घर में घुसा मलबा (ETV Bharat)

प्रदेशभर में 9230 घर क्षतिग्रस्त

हिमाचल में इस साल भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से 9230 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिसमें 1736 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं. जबकि 7494 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. सबसे ज्यादा घरों को नुकसान मंडी जिले में पहुंचा है. मंडी जिले में 2473 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, बिलासपुर जिले में 512 घर, चंबा जिले में 958 घर, हमीरपुर जिले में 655 घर, कांगड़ा जिले में 1815 घर, किन्नौर जिले में 10 घर, कुल्लू जिले में 166 घर, लाहौल-स्पीति जिले में 70 घर, शिमला जिले में 920 घर, सिरमौर जिले में 135 घर, सोलन जिले में 426 घर और ऊना जिले में 1090 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हिमाचल में मानसून सीजन के दौरा क्षतिग्रस्त घर
जिलाक्षतिग्रस्त घर
मंडी 2473
बिलासपुर512
चंबा958
हमीरपुर655
कांगड़ा1815
किन्नौर10
कुल्लू166
लाहौल-स्पीति70
शिमला920
सिरमौर135
सोलन426
ऊना1090
कुल9230

