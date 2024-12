ETV Bharat / state

"BJP के बाजुओं में दम नहीं, जो कांग्रेस सरकार गिरा दे, भाजपा को सत्ता से दूर होने का दर्द नहीं हो रहा बर्दाश्त"

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

डिप्टी सीएम ने कहा प्रदेश भाजपा के नेता लगातार दिल्ली जाकर हिमाचल को मिलने वाले बजट को रोकने का काम कर रहे हैं. भाजपा नेता हिमाचल के हितों खिलाफ है. लेकिन कांग्रेस सरकार भाजपा के हर हमले से मजबूती सामना करने पर तैयार है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी की कथित गुटबाजी पर तंज किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल में हिमाचल में बीजेपी (O) और बीजेपी (C) के बीच लड़ाई है. बीजेपी (O) असली पार्टी है, वहीं बीजेपी (C) कांग्रेस से आए नेताओं की पार्टी है. ऐसे में बीजेपी (C) के नेताओं के बयान बीजेपी (O) को पसंद नहीं आ रहे हैं. भाजपा में बड़े स्तर पर गुटबाजी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बीच संघर्ष चला है. बीजेपी ने चोर रास्ते से सत्ता हथियाने की कोशिश की और वे इसमें असफल हो गए. बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह फेल हुआ है. कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी. बीजेपी को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए.

