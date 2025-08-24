ETV Bharat / state

शादी के बंधन में बंधने जा रहीं डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था, इस IAS ऑफिसर की बनेंगी दुल्हन - MUKESH AGNIHOTRI DAUGHTER MARRIAGE

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री इस आईएएस अधिकारी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

MUKESH AGNIHOTRI DAUGHTER Astha Agnihotri MARRIAGE
हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की बेटी की शादी. (Social Media)
शिमला: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रही हैं. आस्था अग्निहोत्री आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा के साथ सात फेरे लेने वाली हैं. मुकेश अग्निहोत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर यह जानकारी साझा की गई है. इस जानकारी के साथ उन्होंने अपनी बेटी और होने वाले दामाद की एक तस्वीर भी साझा की है.

IAS सचिन शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी आस्था

मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, "परिणय सूत्र में बंधेंगे डॉ. आस्था अग्निहोत्री एवं सचिन शर्मा (IAS)." खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है. हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि शादी की शहनाई कब गूंजेगी. शादी को लेकर दोनों परिवारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं.

क्या करती हैं आस्था अग्निहोत्री?

बता दें कि, डॉ. आस्था अग्निहोत्री सिम्मी अग्निहोत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की इकलौती पुत्री हैं. डॉ. आस्था अग्निहोत्री वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. इसके साथ ही आस्था शिक्षण एवं शोध के कार्यों में भी काफी सक्रिय हैं.

कौन हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी सचिन शर्मा?

वहीं, आस्था अग्निहोत्री के मंगेतर आईएएस सचिन शर्मा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के जहाजगढ़ के रहने वाले हैं. सचिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अम्ब में SDM के पद पर तैनात हैं. सचिन शर्मा ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी. सचिन हिमाचल कैडर के युवा आईएएस अधिकारी हैं.

पत्नी के निधन के बाद अग्निहोत्री परिवार पर टूटा था दुखों का पहाड़

लंबे समय बाद अग्निहोत्री परिवार में खुशी का माहौल दिख रहा है. दरअसल, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री भी HPU में कार्मिक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात थीं. 9 फरवरी 2024 को हार्ट अटैक से सिम्मी अग्निहोत्री का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. सिम्मी अग्निहोत्री के निधन के बाद से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. सिम्मी के निधन के बाद मुकेश अग्निहोत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी पत्नी सिम्मी को याद कर भावुक भी नजर आए थे.

