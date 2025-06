ETV Bharat / state

हिमाचल में रिटायर्ड अफसर से ₹94.30 लाख की ठगी, ऑनलाइन शेयर मार्केट के झांसे में फंसा पूर्व अधिकारी - HIMACHAL ONLINE FRAUD

धर्मशाला ऑनलाइन ठगी मामला ( File Photo )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 8, 2025 at 7:38 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 10:42 AM IST 2 Min Read

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में आए दिन साइबर क्राइम के मामले सामने आते रहते हैं. शातिर ठगों द्वारा विभिन्न तरीके अपना कर लोगों की कमाई में सेंध लगाई जा रही है. ताजा मामला कांगड़ा जिले के धर्मशाला का है. धर्मशाला के साथ लगते सिद्धबाड़ी में राजस्थान के रिटायर्ड अफसर को चूना लगाकर 94.30 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया गया है. ऑनलाइन शेयर मार्केट का झांसा साइबर क्राइम थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के एएसपी प्रवीन धीमान ने बताया कि पूर्व अधिकारी के साथ ये ठगी ऑनलाइन शेयर मार्केट में निवेश को लेकर हुई है. पीड़ित सिद्धबाड़ी में अपने ससुराल में रहता है. पूर्व अधिकारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने शातिरों के खाते में 94.30 लाख रुपए की ये राशि 9 से 10 किस्तों में डाली है. उन्हें व्हाट्सएप पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम का मैसेज आया. जिसके झांसे में आकर उन्होंने ये राशि शातिरों के विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा करवाई है. प्रवीन धीमान , एएसपी, साइबर क्राइम थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला (ETV Bharat) 3 करोड़ मुनाफे का दिया लालच शुरुआती दौर में शातिरों द्वारा पूर्व अधिकारी को करीब दो लाख रुपए मुनाफे का भी लालच दिया गया था. इसके बाद पूर्व अधिकारी द्वारा लगातार कई किस्तों में में ठगों के बताए विभिन्न खातों में पैसा भेजा गया. इस बीच शातिरों ने 3 करोड़ रुपए के लाभ होने की बात कहकर अलग-अलग किस्तों में 94.30 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डलवा लिए. जबकि इसके बदले में पूर्व अधिकारी को कोई पैसा वापस नहीं मिला. एक महीने में गंवाए लाखों रुपए जब पीड़ित को अहसास हुआ कि वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं तो उन्होंने साइबर क्राइम थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया. शिकायत में पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन निवेश से अधिक मुनाफा कमाने की पोस्ट देखी थी. जिसके बाद मात्र एक महीने में ही उन्होंने लाखों रुपयों की राशि लुटा दी. "पूर्व सरकारी अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. मामले में करीब 50 लाख रुपए की राशि को फ्रीज करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं. लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन निवेश के झांसे में न आएं." - प्रवीन धीमान , एएसपी, साइबर क्राइम थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला ये भी पढ़ें: हिमाचल बैंक में 11.55 करोड़ ठगी मामले में 4 राज्यों से चार आरोपी पकड़े, 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा

Last Updated : June 8, 2025 at 10:42 AM IST