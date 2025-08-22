ETV Bharat / state

हिमाचल में गाय का हाईटेक रेस्क्यू ऑपरेशन, 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बची 'गौ माता' की जान - HIMACHAL COW RESCUE OPERATION

हिमाचल में ढांक में फंसी भूखी-प्यासी गाय का ड्रोन और रस्सियों की मदद से जोखिम भरा रेस्क्यू किया गया.

Himachal Cow rescue operation
सिरमौर में गाय का रेस्क्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 1:39 PM IST

4 Min Read

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में एक हाईटेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक गाय को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. मामला जिला सिरमौर से जुड़ा है. यहां पिछले सात-आठ दिनों से ददाहू पुल के पास गहरी खाई में फंसी एक गाय को बचाने के लिए 14 घंटे का हाईटेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. इस ऑपरेशन में ड्रोन, रस्सियों के साथ स्थानीय लोगों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया. जिससे गाय को बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. रेस्क्यू के बाद गौ सेवकों का उत्साह देखते ही बन रहा था. इस कार्य में होमगार्ड के जवानों ने भी भरपूर सहयोग दिया.

ढांक पर फंसी थी भूखी-प्यासी गाय

दरअसल गिरि नदी के खराटुवा कुंड के पास एक खड़ी ढांक पर फंसी गाय पिछले एक हफ्ते से भूखी-प्यासी थी. वह ढांक से न तो हिल पा रही थी और न ही बैठ पा रही थी. एक तरफ खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ गिरि नदी का तेज बहाव. इसकी जानकारी जैसे ही मां श्री रेणुका जी सेवा समिति को मिली तो गत मंगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास उनका दल मौके पर पहुंच गया. यहां ऊपर से गिरते पत्थरों और खड़ी ढांक के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ी ढांक में एक चौड़ा गड्ढा बनाया, ताकि गाय को नीचे गिरि नदी में गिरने से बचाया जा सके.

गाय का जोखिम भरा रेस्क्यू (ETV Bharat)

अंधेरे के कारण रोकना पड़ा रेस्क्यू

गड्ढे में गाय के लिए चारे की भी व्यवस्था की गई. हालांकि इस दौरान ड्रोन की मदद से गिरि नदी के दूसरे छोर से एक पतली रस्सी यानी प्लास्टिक की सुतली (केन) को गाय तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका और ड्रोन भी पेड़ में फंस गया. जिससे उसके प्रोपेलर भी टूटकर गिर गए. लिहाजा रात 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित करना पड़ा. इस कार्य में टीम को पहले दिन 6 घंटे का वक्त लगा.

रेस्क्यू में ली प्रशासन की मदद

अगले दिन बुधवार सुबह 6 बजे मां श्री रेणुका जी सेवा समिति और गौ सेवा सदन ददाहू की टीम फिर से मैदान में उतरी. टीम के पास संसाधनों की कमी को देखते हुए प्रशासन को भी सूचना दी गई. सुबह 10 बजे गृह रक्षा कंपनी श्री रेणुका जी की टीम कंपनी कमांडर सुरेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची. बता दें कि समिति की टीम को 400 से 500 मीटर लंबे और मोटे रस्से की जरूरत थी, ताकि गाय को पहाड़ी से उतारकर नदी के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. लिहाजा होमगार्ड के जवान पर्याप्त रस्सियों के साथ मौके पर पहुंचे.

Himachal Cow rescue operation
गाय को रेस्क्यू करने वाली टीम (ETV Bharat)

"यह रेस्क्यू किसी जोखिम भरे मिशन से कम नहीं था. बचाव दल के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पहले तो ड्रोन से पतली सुतली को गाय तक पहुंचाया. फिर इसमें मोटे रस्से बांध नदी के दूसरे छोर पर खड़े रेस्क्यू दल तक पहुंचाए गए. एक रस्सा गाय के गले में बांधा गया. दूसरे रस्से गाय के शरीर में डाले गए, ताकि एक रस्सा गाय को खींचने का काम करे तो दूसरे रस्से गाय को पहाड़ी से नीचे उतारते वक्त संतुलन बनाने का कार्य करें. ये रस्से नदी में गहरे कुंड और तेज बहाव से गाय को डूबने से बचाने की रणनीति पर भी काम कर रहे थे. गाय को नीचे उतारने के दौरान पहाड़ी पर खड़ी टीम के लिए भी ये बेहद जोखिम भरा था, जो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे. वहीं, दूसरी ओर नदी के दूसरे छोर पर खड़ी टीम का चैलेंज ये था कि गाय को कुंड और तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला जाए. इन सब रणनीतियों के आधार पर टीमों ने कार्य किया. भारी जोखिम के बीच गाय को धीरे-धीरे पहाड़ी से नीचे उतारा गया. इस ऑपरेशन के दौरान गाय कुंड में दो मिनट तक नजर नहीं आई, लेकिन टीमों ने अपना धैर्य नहीं खोया. टीमें रस्से खींचती रही और आखिरकार गाय ने रेस्क्यू टीमों को अपने दर्शन दे दिए. ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा." - हरिंद्र शर्मा, सदस्य, श्री रेणुका जी सेवा समिति

तहसीलदार ने की सराहना

वहीं, जैसे ही गाय सुरक्षित बाहर निकली, मौके पर मौजूद सभी लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा. चारों तरफ "गौ माता की जय" के नारे गूंज उठे. लोगों ने इस बचाव कार्य की जमकर सराहना की. वहीं, तहसीलदार ददाहू जय सिंह ठाकुर ने भी गाय के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर पूरी टीम की सराहना की.

Last Updated : August 22, 2025 at 1:39 PM IST

