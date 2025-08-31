ETV Bharat / state

उपभोक्ताओं को न्याय देने में हिमाचल ने किया शानदार काम, 150 फीसदी मामले निपटाकर देशभर में प्राप्त किया चौथा स्थान - HIMACHAL CONSUMER COMMISSION

हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने 150 फीसदी मामलों को निपटाते हुए देशभर में चौथा स्थान हासिल किया है.

Himachal Consumer Commission
शिकायत निवारण मामले में हिमाचल उपभोक्ता आयोग को चौथा स्थान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 6:02 PM IST

शिमला: उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटारे में हिमाचल ने एक नई मिसाल कायम की है. राज्य उपभोक्ता आयोग ने 150 फीसदी मामलों का निपटारा करते हुए देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के समय पर समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला फोरमों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की देशभर सराहना हो रही है.

उपभोक्ताओं को न्याय देने में हिमाचल ने किया बेहतर काम

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) सहित देश के 10 राज्यों ने 100 फीसदी से अधिक मामलों का निपटारा किया है. उपभोक्ता विवादों के समय पर समाधान के प्रति आधिकारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

हिमाचल 150 फीसदी मामले निपटाने पर चौथे स्थान पर

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 122 फीसदी मामले निपटाए हैं. इसी तरह से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तमिलनाडु 277 फीसदी मामले निपटाकर पहला स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद राजस्थान ने 214 फीसदी मामलों का निपटारा कर दूसरा, तेलंगाना ने 150 फीसदी मामलों को निपटा कर तीसरा स्थान हासिल किया है.

टॉप टेन में शामिल ये राज्य

वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 150 फीसदी मामलों का निपटारा कर संयुक्त रूप से देश भर में चौथे स्थान पर रहे हैं. इसके बाद मेघालय ने 140 फीसदी, केरल 122 फीसदी, पुडुचेरी 111 फीसदी, छत्तीसगढ़ 108 फीसदी और उत्तर प्रदेश 101 फीसदी मामलों को निपटाकर टॉप टेन में शामिल रहे. ऐसे में जुलाई 2024 की तुलना में इस साल उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर मामलों से कहीं अधिक निपटारा हुआ है.

क्या कहते हैं हिमाचल राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार?

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार नरेंद्र मेहता ने बताया कि, "राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) सहित देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के कुल निपटान में हिमाचल ने सूची में टॉप फोर में स्थान प्राप्त किया है. राज्य उपभोक्ता आयोग में अभी तक 36,835 में से 35,476 मामले निपटाए हैं, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ताओं को मुआवजे के रूप में 8 ,64,03,039 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है."

उपभोक्ता आयोग शिमला में 733 उपभोक्ता मामले लंबित

इसी तरह से 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में जिला उपभोक्ता आयोगों में 77, 473 उपभोक्ता मामले दायर किए गए, जिनमें से 73,945 उपभोक्ता मामलों का निपटारा किया गया हैं. वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग शिमला में 733 उपभोक्ता मामले लंबित हैं, जो अन्य जिला उपभोक्ता आयोगों की तुलना में सबसे अधिक है. वहीं, धर्मशाला स्थित जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा में 488 मामले लंबित हैं, जो दूसरे नंबर पर है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(7) के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता मामले का निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है.

ये है ई-जागृति प्लेटफॉर्म

देश भर में 1 जनवरी 2025 को शुरू हुए ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें प्रवासी भारतीय (NRI) भी पंजीकृत हो चुके हैं. इस वर्ष अब तक 85,531 मामले इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दायर किए गए. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से विकसित ई-जागृति एक नेक्स्ट-जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म एनसीडीआरसी और देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है.

ऐसे नागरिकों को मिलती है विशेष सहायता

इसके माध्यम से उपभोक्ता और अधिवक्ता ओटीपी-आधारित सर्टिफिकेशन से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. मामले की स्थिति वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और फीस का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं. ई-जागृति में वर्चुअल सुनवाई, बहुभाषी सहायता, चैटबॉट गाइडेंस और वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं को विशेष सहायता मिलती है. अधिवक्ताओं को दस्तावेज अपलोड करने, सुनवाई संबंधी अलर्ट पाने और प्रमाण पत्र सत्यापित करने की सुविधा हैं. वहीं, न्यायाधीश डिजिटल केस फाइल, स्मार्ट कोर्ट कैलेंडर, एनालिटिक्स डैशबोर्ड और वर्चुअल कोर्ट रूम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे भौतिक ढांचे पर निर्भरता काफी कम हुई है.

