ATM डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना
ATM डेबिट कार्ड पर बीमा का लाभ नहीं देने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पर ठोका जुर्माना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 3:03 PM IST
शिमला: हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम/डेबिट कार्ड के साथ एक बीमा कवर उपलब्ध करा रहे हैं. इस सुविधा के एवज में ग्राहकों से GST के साथ सालाना कुछ चार्जिज लिया जाता हैं. यह बीमा दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक और परिजनों को आर्थिक सहारा देता है, लेकिन अक्सर लोग इस सुविधा के बारे में जागरूक नहीं होते और कंपनियां या बैंक भी दावों का निपटारा करने में आनाकानी करते हैं. ऐसा ही एक मामला राज्य उपभोक्ता आयोग के सामने आया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक्सिस बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से उपभोक्ता को 45 दिनों में 6.5 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया.
क्या था मामला?
उपभोक्ता आयोग में अपीलकर्ता बालदेव भाटिया के पुत्र जगत प्रकाश की मौत 18 सितंबर 2017 को एक सड़क दुर्घटना में हुई थी. मृतक व्यक्ति जगत प्रकाश एक्सिस बैंक की बद्दी शाखा में खाता धारक था. जिसे बैंक ने एटीएम/डेबिट कार्ड जारी किया था. इस कार्ड पर 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध था, लेकिन जगत राम की मौत के बाद परिजनों ने बैंक और बीमा कंपनी के पास बीमा के भुगतान के लिए दावा पेश किया, लेकिन बैंक और कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया.
जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग बिलासपुर के पास पहुंचा. जहां पर 27 मार्च 2024 को ये शिकायत खारिज कर दी गई. इसके बाद उपभोक्ता ने मामले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की थी, जिसमें आयोग ने माना कि मृतक खाताधारक के एटीएम/डेबिट कार्ड पर बीमा कवर सक्रिय था, ऐसे में दोनों संस्था बीमा का भुगतान करने से से बच नहीं सकती.
बैंक और बीमा कंपनी ने रखा अपना ये पक्ष
राज्य उपभोक्ता आयोग में बैंक ने अपना पक्ष रखा कि बीमा राशि सीधे बीमा कंपनी को देनी थी, बैंक केवल सुविधा प्रदान करता है. वहीं, परिजनों ने 90 दिन में सूचना नहीं दी थी, इसलिए ये दावा अमान्य है. इसी तरह से सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा कि उसके पास कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ और यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि मृतक उनके पास बीमा कवर है. इसलिए इस तरह की देनदारी नहीं बनती है.
45 दिनों में करनी होगी आदेशों की अनुपालना
राज्य उपभोक्ता आयोग ने टिप्पणी दी कि मृतक ने दुर्घटना से कुछ दिन पहले तक कार्ड का उपयोग किया था, इसलिए बीमा उसका कवर सक्रिय था. बैंक ने स्वीकार किया कि उसके एटीएम/डेबिट कार्ड धारकों को न्यू इंडिया एश्योरेंस के माध्यम से बीमा सुविधा दी जाती है. वहीं 90 दिन की देरी का तर्क महत्वहीन है, क्योंकि इस मामले में एफआईआर और मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं. ऐसे में बीमा कवर समाप्त होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.
ऐसे में न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता ने बीमा कंपनी को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 5 लाख रुपये बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया. इसी के साथ ही बैंक और बीमा कंपनी दोनों को संयुक्त रूप से एक लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न और 50 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया, जिसकी पालना 45 दिनों में करनी होगी.
किस तरह का होता है बीमा कवर
अधिकतर बैंक अपने एटीएम/डेबिट कार्ड धारकों को मुफ्त बीमा कवर की सुविधा देते हैं. जिसमें न्यूनतम 2 लाख का बीमा कवर होता है. अगर कार्डधारक की किसी सड़क हादसे, ट्रेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना आदि से मौत हो जाती है तो बैंक/बीमा कंपनी उसके परिवार (Nominee) को बीमा राशि का भुगतान करती है. बीमा कवर की राशि इस पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता के पास किस प्रकार का डेबिट कार्ड है, जिसमें साधारण डेबिट कार्ड 2 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है. इसके अतिरिक्त कई डेबिट कार्ड पर 10 लाख तक का भी बीमा कवर मिलता है. कार्डधारक की दुर्घटना से मृत्यु पर ही कवर मिलता है, लेकिन बीमा क्लेम करने के लिए कार्ड एक्टिव यानी पिछले 45 से 60 दिनों में कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होना जरूरी है. वहीं कुछ कार्डों में हवाई दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना के लिए अलग से अधिक कवर मिलता है.
ऐसे होता है क्लेम
दुर्घटना होने के बाद, कार्डधारक के परिवार या नॉमिनी को बैंक या कार्ड नेटवर्क को क्लेम करना होता है. जिसके लिए कार्ड की कॉपी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, FIR की कॉपी व नॉमिनी की पहचान बैंक विवरण देना पड़ता है. हर कार्ड पर यह सुविधा अपने आप मिलती है, अलग से बीमा खरीदने की जरूरत नहीं. यह बीमा कवर केवल दुर्घटना पर लागू है, बीमारी या प्राकृतिक मौत पर लागू नहीं होता है. इसके लिए कार्ड एक्टिव रखना जरूरी है. वहीं, बीमा की राशि और शर्तें अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकती हैं.
हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार नरेंद्र मेहता का कहना है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों प्रति जागरूक रहना चाहिए. उनका कहना है कि जिस बैंक से भी एटीएम डेबिट कार्ड की सुविधा ली है. वहां, से उपभोक्ता इन कार्डों पर मिलने वाले बीमा कवर की राशि सहित नियम और शर्तों को लेकर भी पूरी जानकारी प्राप्त करें.
ये भी पढ़ें: DIGIPIN से बिना पते के भेजें चिट्ठी, पार्सल या कूरियर, सीधे घर पर होगी डिलीवरी, जानें क्या है ये नई सर्विस