ATM डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

शिमला: हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम/डेबिट कार्ड के साथ एक बीमा कवर उपलब्ध करा रहे हैं. इस सुविधा के एवज में ग्राहकों से GST के साथ सालाना कुछ चार्जिज लिया जाता हैं. यह बीमा दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक और परिजनों को आर्थिक सहारा देता है, लेकिन अक्सर लोग इस सुविधा के बारे में जागरूक नहीं होते और कंपनियां या बैंक भी दावों का निपटारा करने में आनाकानी करते हैं. ऐसा ही एक मामला राज्य उपभोक्ता आयोग के सामने आया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक्सिस बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से उपभोक्ता को 45 दिनों में 6.5 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया.

क्या था मामला?

उपभोक्ता आयोग में अपीलकर्ता बालदेव भाटिया के पुत्र जगत प्रकाश की मौत 18 सितंबर 2017 को एक सड़क दुर्घटना में हुई थी. मृतक व्यक्ति जगत प्रकाश एक्सिस बैंक की बद्दी शाखा में खाता धारक था. जिसे बैंक ने एटीएम/डेबिट कार्ड जारी किया था. इस कार्ड पर 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध था, लेकिन जगत राम की मौत के बाद परिजनों ने बैंक और बीमा कंपनी के पास बीमा के भुगतान के लिए दावा पेश किया, लेकिन बैंक और कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया.

जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग बिलासपुर के पास पहुंचा. जहां पर 27 मार्च 2024 को ये शिकायत खारिज कर दी गई. इसके बाद उपभोक्ता ने मामले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की थी, जिसमें आयोग ने माना कि मृतक खाताधारक के एटीएम/डेबिट कार्ड पर बीमा कवर सक्रिय था, ऐसे में दोनों संस्था बीमा का भुगतान करने से से बच नहीं सकती.

बैंक और बीमा कंपनी ने रखा अपना ये पक्ष

राज्य उपभोक्ता आयोग में बैंक ने अपना पक्ष रखा कि बीमा राशि सीधे बीमा कंपनी को देनी थी, बैंक केवल सुविधा प्रदान करता है. वहीं, परिजनों ने 90 दिन में सूचना नहीं दी थी, इसलिए ये दावा अमान्य है. इसी तरह से सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा कि उसके पास कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ और यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि मृतक उनके पास बीमा कवर है. इसलिए इस तरह की देनदारी नहीं बनती है.

45 दिनों में करनी होगी आदेशों की अनुपालना

राज्य उपभोक्ता आयोग ने टिप्पणी दी कि मृतक ने दुर्घटना से कुछ दिन पहले तक कार्ड का उपयोग किया था, इसलिए बीमा उसका कवर सक्रिय था. बैंक ने स्वीकार किया कि उसके एटीएम/डेबिट कार्ड धारकों को न्यू इंडिया एश्योरेंस के माध्यम से बीमा सुविधा दी जाती है. वहीं 90 दिन की देरी का तर्क महत्वहीन है, क्योंकि इस मामले में एफआईआर और मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं. ऐसे में बीमा कवर समाप्त होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.