ACF पोस्ट की प्रारंभिक परीक्षा 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी - PRELIMINARY EXAMINATION OF ACF POST

7 सितंबर 2025 को होने वाली ACF पोस्ट की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है.

ACF पोस्ट की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित
ACF पोस्ट की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित (Concept)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 6:40 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह भूस्खलन होने से रास्ते बंद हैं, जिसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है. मौसम खराबी के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब मौसम की खराबी के कारण प्रतियोगी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई हैं.

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7 सितंबर 2025 को तय वन विभाग के एसीएफ पद की प्रारंभिक परीक्षा को 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है. प्रदेश में बरसात से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था. उसके बाद आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर नई तिथि तय की है.

गौरतलब है कि एसीएफ पद की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने की सूचना सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर साझा किया है. सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, "हिमाचल प्रदेश इस समय भयावह आपदा से जूझ रहा है. इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस (प्रारंभिक) परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण होता. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी मुझे आपके संदेश प्राप्त हुए, जिनमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी. आपकी भावनाओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को स्थगित करके आगे की तिथि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. आप सभी के परिश्रम, समर्पण और भावनाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं. अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें".

गौरतलब है कि प्रदेश में भारी बारिश-भूस्खलन से तबाही जारी है. रविवार से लगातार जारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह भूस्खलन से राज्य में मंगलवार तक छह नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद रहीं. इसके अतिरिक्त 3263 बिजली ट्रांसफार्मर व 858 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित होने से सैकड़ों गांवों में बिजली-पेयजल की आपूर्ति ठप है.

वहीं, भूस्खलन की चपेट में आने से दो महिलाओं की माैत हो गई है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बरसात से राहत ना मिलने की बात कही है, जिसके कारण विभाग को प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी.

