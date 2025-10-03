कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखें मुख्य सचिव, अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने का जारी किया फरमान
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए.
शिमला: वरिष्ठ आईएएस संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. बीते दिन ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाला. आज संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के फरमान जारी किए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करने के बाद संजय गुप्ता अपनी प्राथमिकताएं गिनाई. संजय गुप्ता ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया है, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, पावर, प्राकृतिक खेती और डेटाबेस को प्रमोट करना है. इस पर दो सालों में काम किया जाएगा. आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें कई विभागों के सचिव भी मौजूद रहे. जहां पर इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने को लेकर चर्चा की गई".
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ने भी अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने को कहा है. कोई भी अधिकारी यदि शहर के बाहर जाएंगे तो उन्हें मंत्री मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को बताना होगा. ताकि उन्हें पता होगा कि वह बाहर गए हैं और उन्हें ढूंढना ना पड़े. अधिकारी समय पर आए और समय पर काम करें. अधिकारियों को फाइलों का निपटारा समय पर करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं. फाइलों का एक-दो दिन के अंदर ही निपटारा किया जाए. मुख्यमंत्री ने एक महीने के अंदर में काम का रिव्यू करने को कहा है. ताकि यह पता चले कि कौन काम नहीं रहा है?
मुख्य सचिव ने कहा कि अनुशासन बहुत जरूरी है. जब बिजली बोर्ड में गया था तो वहां पर हालत काफी खराब थी. वहां पर कभी कोई चेयरमैन बैठता ही नहीं था, लेकिन जब नियमित रूप से बैठना शुरू किया तो सभी समय पर आने लगे. यही नही बिजली बोर्ड में काफी नारे लगाते थे, जो बंद हो गए. बोर्ड की वित्तीय हालत भी खराब थी, जिसे सुधारा गया. बिजली बोर्ड को 15 महीने में ही 500 करोड़ का लाभ हुआ. हालांकि, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मुश्किल में है.
उन्होंने कहा कि अगले साल इस तरह की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी. विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और काम बंद हो जाए प्रदेश में ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी. प्रदेश में आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वार्ता हो रही है. इस साल का जो नुकसान हुआ है, उसका प्रपोजल बनाकर भेजा जा रहा है. जो पिछले पैसे आने हैं, वो दो किस्त में मिले. इसके प्रयास किए जा रहे हैं.
