मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को एक्सटेंशन का मामला, मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को छह माह के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई मंगलवार, 23 सितंबर को भी जारी रहेगी. इस मामले में याचिका कर्ता और केंद्र सरकार की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है. अब मंगलवार को राज्य सरकार व प्रबोध सक्सेना की तरफ से बहस की जाएगी. अतुल शर्मा नामक व्यक्ति ने प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव के तौर पर छह माह के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका जनहित याचिका दाखिल की हुई है.

केंद्र सरकार ने इस केस में दलील दी थी कि प्रबोध सक्सेना जब एक्सटेंशन से पहले दो साल तक मुख्य सचिव के पद पर थे, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. फिर जब उन्हें सेवा विस्तार दिया गया तो हाय-तौबा मच गई. उल्लेखनीय है कि प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव के रूप में सेवा विस्तार की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हो रही है.

केंद्र सरकार ने खंडपीठ के समक्ष बताया कि सीएम ने एक साल के लिए सेवा विस्तार का आग्रह किया था, जबकि नियमों के तहत यह एक्सटेंशन छह महीनों के लिए दिया गया. मामले में पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा था कि क्या यह समझा जाए कि अब उन्हें फिर से सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा? इस पर केंद्र सरकार ने बताया था कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता परंतु यह एक तथ्य है कि अभी तक इस संबंध में हिमाचल के सीएम की ओर से कोई आग्रह पत्र केंद्र को नहीं मिला है.